沙頭角墟開放　康泰6.18首辦沙頭角荔枝窩團　眺望中英街禁區

早前特首在施政報告中提出「北部都會區發展策略」， 當中包括逐步開放邊境禁區的沙頭角墟，以發展生態旅遊，讓旅行團遊客參觀，並准許使用沙頭角公眾碼頭，前往附近外島和鄰近地區遊覽，即荔枝窩、吉澳等地。



康泰旅行社今日（27日）公布，獲挑選成為首批旅行社，辦團安排旅客到沙頭角參觀。首團為6月18日，費用為299元，參加者須接種三劑疫苗。



未有禁區紙 只可車上眺望中英街

康泰旅行社表示，獲香港旅遊業議會甄選，成為沙頭角開放後，首批旅行社可籌辦旅行團，於6月至8月安排旅客參觀沙頭角市集，以及於旅遊車上眺望中英街景況。

翻查資料，中英街位於香港邊境禁區，市民若要進入，需要申請邊境禁區通行證（俗稱禁區紙）；內地居民進入則需要申請邊境特別管理區通行證。當地的著名景點包括中英街界碑、中英街歷史博物館等。

此外，旅客亦可經平日只限禁區居民使用的沙頭角碼頭，乘坐專船前往新界東北最大客家村荔枝窩，遊覽當地的客家村落，包括200多間排列整齊的山坡小屋，並有全港最大白花魚滕樹林和空心樹。行程集歷史文化、自然風光、旅遊景點於一身。

康泰旅行社將於6月18日舉辦首團，每人收299元。（康泰提供圖片）

須接種三劑新冠疫苗

而康泰旅行社將於6月18日舉辦首團，每人收299元，費用包括午膳、交通、新冠病毒的住院醫療保險。惟參加者於5月31日後，須接種三劑新冠疫苗。行程包括流水響水塘、雲泉仙館午膳、車上眺望中英街、沙頭角市集、荔枝窩。