加拿大神召會嘉智中學爆校園欺凌　一名學生受傷送院　校方已報警

屯門加拿大神召會嘉智中學發生欺凌事件。一名學生前日（25日）早上在校內一樓走廊懷疑遭受其他學生欺凌而受傷，訓導老師得知事件後趕往現場，將學生送院治療，並報警求助。該校表示，受傷學生當日經檢查及敷藥後已休養，學校強調絕不容許有校園欺凌事件發生，會嚴肅跟進肇事學生。

《香港01》致電校方了解情況，學校稱已報警處理並正調查案件，不便透露；正向警方及教育局查詢。



加拿大神召會嘉智中學爆校園欺凌事件。（中學概覽圖片）

校方發稿交代事件 周三早上有學生在學校一樓走廊受傷

該校今日（27日）在其校網發通告交代事件，稱事於前日、即周三早上，有學生在學校一樓走廊受傷，訓導主於事發後迅速到現場，並即時安撫受傷同學及通知家長，並把同學送院治療。受傷學生於當日經檢查及敷藥後已回家休養，學校謹致深切慰問，並希望學生早康復。

已約見受傷學生家長 成立專責委員會跟進

該校表示，校長第一時間介入事件，接見傷人的同學及家長，了解事件原委，並作出訓誡，校長亦在事發當日下午約見受傷學生的家長，為其禱告和慰問。副校長已聯同導主任、輔導主任、班主任和社工等組成專責委員會跟進件，商議善後工作，包括違規處分、心理輔導、加強校保安等事宜。

校方：絕不容忍校園欺凌 嚴肅跟進肇事學生

學校指出，知道不少目事件的同學感到害怕，家長得悉事件亦不免擔憂，學校重申絕不容忍任何校園欺凌事件發生，並必定嚴肅跟進肇事學生，亦已制定一系列措施確保不會再同類事發生，建立一個安全、和諧及互相尊重的校園環境。