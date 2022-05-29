疫情．最新｜中環酒吧Zentral爆疫　鄧佩瓊中學6學生疑被教練傳染

撰文：王潔恩 陳淑霞 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟
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本港疫情低位橫行，連續十日單日確診宗數少於300宗。不過，社區出現多個群組爆發，其中，位於中環德己立街加州大廈的酒吧Zentral錄11宗個案，涉及6男5女，包括一名23歲兼職籃球教練，他在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任教，出現病徵當日曾到學校教波，30名學生中有6人已確診，不排除相關群組今日（29日）個案會增加。

昨日疫情總覽：

疫情．5.28｜42處納強檢公告　包括爆疫中環德己立街Zentral酒吧

▼5月28日　中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼

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▼5月28日　中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

新冠病毒5月起爆發群組。（香港01製圖）
中學生研平安結鼓勵出行獲獎　意念源自嫲嫲：希望長者唔好怕出街
封區｜杏花邨34座完成檢測　沒發現陽性個案

【08:15】政府今日（29日）早上表示，柴灣杏花邨34座已完成圍封檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府昨日於上述「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在晚上11時30分時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病檢測。行動中，435名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

【08:05】疫情下揭示長者面對的社交和生活難題超想像，但只要有心，一個「平安結」就可把「青」「耆」共融，更能鼓勵老友記安心出行。基督教香港信義會宏信書院的學生團隊設計了一款以傳統「平安結」作外型的行動安全器，運用智能語音向長者提醒道路或有危險，更有GPS導航協助他們「搵路」。負責同學指，希望鼓勵長者出門，減少孤獨及情緒低落，特別是視障、認知障礙的長者。

「平安結」在去年獲得滙豐香港社區夥伴計劃Smart Community Hackathon 2021的社區友善獎加許，機構代表稱，相比複雜高深的先進科技，學生設計更生活化，更能回應社會需要，年青人的創意亦可激發科技業界、社福機構更新服務，藉此協助社福界創新。

新變種｜一文看清Omicron分支BA.2.12.1　傳播性高27%、潛伏期短

【08:00】Omicron新變異病毒株BA.2.12.1由美國抵港染疫夫婦帶入社區傳播，港島區更有多個爆發群組。這個全球關注的新變種來自 Omicron BA.2的演變，病毒的棘狀蛋白帶有30多種突變，更容易依附細胞，傳染性比原本前一個版本高27%，去年12月首次在美國出現，剛過去一周BA.2.12.1的個案已佔全美近一半，漸漸成主流。上文一文看清Omicron分支BA.2.12.1有何特點。

▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼

警觀塘巡查派對房間　5女無掃「安心出行」被票控

【03:21】觀塘警區雜項調查隊人員昨日（28日）晚上約10時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間。行動中，5名年齡介乎24至27歲的本地女子，因未有掃描安心出行二維碼涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

▼5月27日　德思齊加拿大國際學校爆疫▼

中環德己立街酒吧Zentral爆疫11人中招　籃球教練教波疑再傳6學生中環Zentral酒吧爆疫　蘭桂坊有餐廳客人失約　兩女調頭走：好驚德思齊國際學校多1學生中招　首發病學生與麥當勞群組患者住同廈萬怡酒店現傳播　歐家榮︰兩人開房門無戴口罩　病毒經走廊染鄰房

▼5月23日　衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼

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許樹昌料確診個案會維持低三位數　新變種BA.2.12.1傳播性再高25%陳肇始：研抵港人士檢疫第12日前做多次核酸檢測　不評論連任問題理大學者：要鼓勵更多市民打針　當局要「剛柔並濟」展示疫苗益處第五波疫情影響乳癌服務　乳癌基金會篩查服務人次下降近七成

▼5月25日　St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼

日本開關｜澳門列黃色名單　官員：去信日本駐港總領事了解新變種｜一文看清Omicron分支BA.2.12.1　傳播性高27%、潛伏期短中學生研平安結鼓勵出行獲獎　意念源自嫲嫲：希望長者唔好怕出街

▼5月20日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜涉42處　中環酒吧Zentral及扒房The Iron Fairies上榜確診大廈｜增175幢　涉愉景灣閒澄閣、西半山高雲臺、何文田皓畋傲雲峰、帝庭豪園及馬頭圍邨等大廈污水陽性　政府派14萬快測包封區｜沙田愉翠苑愉欣閣完成檢測　發現1宗陽性和1宗不確定個案
蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）
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