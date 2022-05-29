疫情．最新｜中環酒吧Zentral爆疫　鄧佩瓊中學6學生疑被教練傳染

本港疫情低位橫行，連續十日單日確診宗數少於300宗。不過，社區出現多個群組爆發，其中，位於中環德己立街加州大廈的酒吧Zentral錄11宗個案，涉及6男5女，包括一名23歲兼職籃球教練，他在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任教，出現病徵當日曾到學校教波，30名學生中有6人已確診，不排除相關群組今日（29日）個案會增加。



昨日疫情總覽：

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



新冠病毒5月起爆發群組。（香港01製圖）

【08:15】政府今日（29日）早上表示，柴灣杏花邨34座已完成圍封檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府昨日於上述「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在晚上11時30分時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病檢測。行動中，435名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

【08:05】疫情下揭示長者面對的社交和生活難題超想像，但只要有心，一個「平安結」就可把「青」「耆」共融，更能鼓勵老友記安心出行。基督教香港信義會宏信書院的學生團隊設計了一款以傳統「平安結」作外型的行動安全器，運用智能語音向長者提醒道路或有危險，更有GPS導航協助他們「搵路」。負責同學指，希望鼓勵長者出門，減少孤獨及情緒低落，特別是視障、認知障礙的長者。

「平安結」在去年獲得滙豐香港社區夥伴計劃Smart Community Hackathon 2021的社區友善獎加許，機構代表稱，相比複雜高深的先進科技，學生設計更生活化，更能回應社會需要，年青人的創意亦可激發科技業界、社福機構更新服務，藉此協助社福界創新。

【08:00】Omicron新變異病毒株BA.2.12.1由美國抵港染疫夫婦帶入社區傳播，港島區更有多個爆發群組。這個全球關注的新變種來自 Omicron BA.2的演變，病毒的棘狀蛋白帶有30多種突變，更容易依附細胞，傳染性比原本前一個版本高27%，去年12月首次在美國出現，剛過去一周BA.2.12.1的個案已佔全美近一半，漸漸成主流。上文一文看清Omicron分支BA.2.12.1有何特點。

▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼



【03:21】觀塘警區雜項調查隊人員昨日（28日）晚上約10時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間。行動中，5名年齡介乎24至27歲的本地女子，因未有掃描安心出行二維碼涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



▼5月20日起強制檢測公告▼



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