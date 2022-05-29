疫情．最新｜再有中環酒吧爆疫　共11個案涉1男10女　疑空氣傳播

本港疫情低位橫行，連續十一日單日確診宗數少於300宗。衞生署衞生防護中心公布，本港昨日錄得237宗新增個案，37宗為輸入個案，並無死亡個案。社區多個群組持續爆發，並再有酒吧爆疫，最新爆疫地點為中環華懋荷李活中心The Iron Fairies & Co酒吧，已錄得11宗個案，於5月21至22日光顧，1男10女，有可能是空氣傳播，而位於中環德己立街加州大廈的酒吧Zentral再錄4宗確診個案，累計15宗個案。



昨日疫情總覽：

【18:10】本港第三階段「疫苗通行證」將於周二（31日）實施，市民進入處所必須接種第三針疫苗。距離「死線」尚餘兩日，荃灣體育館苗疫接種中心今日（29日）有不少市民趕往接種中心打針，以滿足政府要求，有打工仔坦言，若非落實「疫苗通行證」，未必會打第三針，而且病毒不斷變種，對疫苗效果成疑。亦有市民慨嘆打針「無日無之」，不希望要長久接種疫苗。

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼



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【17:50】政府今日（29日）表示，觀塘區、葵青區及東區有部份地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故會向相關地點派發24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括裕民中心、荔景邨，以及筲箕灣的港島．東18、柏匯及星灣峰。

【17:30】關於元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學爆疫，衞生防護中心是在上周四知道其籃球教練檢測呈陽性，校方亦特意安排29名學生回校時再做快測核實，部分呈陽性，有些則在家快測呈陽性，其中7人檢測呈陽性後無再上課，故學校傳播風險較低；學員是與教練於5月24日下午接觸，初步懷疑是當日的訓練活動構成傳播，上堂並無戴口罩，要進行全基因分析先知病毒株是否一樣。

衞生防護中心表示，暫時不會將籃球學員的同學列為密切接觸者，但就會將籃球訓練班其他學員都列作密切接觸者，需要檢疫，已建議校方需留意上課前的快測結果，暫毋須全校停課。

【17:07】對於抵港旅客要額外於第9日進行檢測，衞生防議中心表示，是因為病毒有潛伏期，在5至12日中間加多1日，可以較早識別到。

【16:45】再有酒吧爆疫，為中環The Iron Fairies & Co，已錄得11個案，於5月21至22日光顧，1男10女，可能是空氣傳播，亦有可能有超級傳播者，衞生防護中心表示，要去看環境樣本，已發強制檢測令；至於另一夜店Zentral排隊確診個案，該名人士並無入過店舖內，只是在門口排隊，有打針，有掃安心出行，暫時懷疑與有感染人士接觸過。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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兩間爆疫，酒吧暫未有流行病學關連，未有人士兩間酒吧都有去過，初步看是兩個爆發，懷疑傳播期期間，各有約700人光顧。現時位於中環德己立街加州大廈的酒吧Zentral再錄4宗確診個案，累計15宗個案。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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【16:35】昨日錄得237宗新增個案，37宗輸入個案，並無死亡個案，亦無錄得院社爆發個案，上周學校全星期計則收到104宗個案呈報。

【15:38】現時，所有曾在海外地區或台灣逗留的抵港人士，除了在指定檢疫酒店進行強制檢疫期間於抵港第五天進行PCR核酸檢測，不論是否提早完成強制檢疫，亦須於抵港第12天進行PCR核酸檢測。為加強監察從指定檢疫酒店提早完成強制檢疫的抵港人士，盡早發現並隔離感染者，所有在五月二十四日凌晨零時或以後抵港（即六月一日為抵港第九天）並提早完成強制檢疫的有關人士，須額外於抵港第九天進行強制檢測。

換言之，相關抵港人士如提早完成強制檢疫，除了須在指定檢疫酒店強制檢疫期間每天進行快速抗原測試及於抵港第五天進行PCR核酸檢測，他們在提早完成強制檢疫後仍須於抵港第九天及第12天到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構以專業拭子採樣進行強制PCR核酸檢測。

港府將加密抵港人士檢測安排，將須額外於第九天進行PCR核酸檢測，換言之，抵港後前後共需完成三次。（蘇煒然攝/資料圖片）

【15:15】港府更新航機「熔斷」機制，由香港時間六月一日凌晨零時起，如某航班因有乘客未能符合登機條件來港而觸及機制，機管局將就10天內首次出現有關情況的航線對該航空公司發出警告並罰款20,000元，如有關航線的航班在10天內再次觸及有關指標，則相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港五天。如航空公司拒絕支付罰款，則航線第一次觸及有關指標時將按現有安排禁止着陸香港五天。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



【11:20】柴灣杏花邨34座的圍封檢測已於上午約十時三十分完成，政府共檢查了103名受檢人士的檢測報告，發現有四人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。政府亦提醒沒有應門的28戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【08:15】政府今日（29日）早上表示，柴灣杏花邨34座已完成圍封檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府昨日於上述「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在晚上11時30分時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病檢測。行動中，435名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

【08:05】疫情下揭示長者面對的社交和生活難題超想像，但只要有心，一個「平安結」就可把「青」「耆」共融，更能鼓勵老友記安心出行。基督教香港信義會宏信書院的學生團隊設計了一款以傳統「平安結」作外型的行動安全器，運用智能語音向長者提醒道路或有危險，更有GPS導航協助他們「搵路」。負責同學指，希望鼓勵長者出門，減少孤獨及情緒低落，特別是視障、認知障礙的長者。

「平安結」在去年獲得滙豐香港社區夥伴計劃Smart Community Hackathon 2021的社區友善獎加許，機構代表稱，相比複雜高深的先進科技，學生設計更生活化，更能回應社會需要，年青人的創意亦可激發科技業界、社福機構更新服務，藉此協助社福界創新。

【08:00】Omicron新變異病毒株BA.2.12.1由美國抵港染疫夫婦帶入社區傳播，港島區更有多個爆發群組。這個全球關注的新變種來自 Omicron BA.2的演變，病毒的棘狀蛋白帶有30多種突變，更容易依附細胞，傳染性比原本前一個版本高27%，去年12月首次在美國出現，剛過去一周BA.2.12.1的個案已佔全美近一半，漸漸成主流。上文一文看清Omicron分支BA.2.12.1有何特點。

▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼



【03:21】觀塘警區雜項調查隊人員昨日（28日）晚上約10時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間。行動中，5名年齡介乎24至27歲的本地女子，因未有掃描安心出行二維碼涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



▼5月20日起強制檢測公告▼



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