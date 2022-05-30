巴裔少女克病魔向前闖　23歲考DSE追夢：成績點都好　一定有出路

疫情持續逾兩年，今屆中學文憑試DSE考生由備試、應考到靜待放榜，每步都走得不容易。今年23歲的應屆考生愛莎，自小患有慢性腎衰竭，2010年曾換肝，正因為要出入醫院，學業斷斷續續，到今年終於應考文憑試，想到人生將邁向新階段，她難掩興奮。

這位巴基斯坦裔少女，閒時愛看電視，欣賞男團Mirror，尤為喜歡Anson Lo盧瀚霆，她對未來亦充滿想像，翻譯、美容、醫護等工作都在她夢想之列。不過，對DSE成績，她就未有太在意：「讀到就讀，讀唔到都唔緊要，一定有出路。」



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小二患上腎病常出入醫院洗腎 從學業中找到樂趣

愛莎是香港耀能協會羅怡基紀念學校學生，自小六入學到今年中六畢業。她憶述，小一仍在主流學校讀書，到小二患上腎病：「基本上返唔到學，嗰時要住院，根本唔可以離開醫院。」

因為病情，愛莎常出入醫院，亦需定期洗腎，無法繼續在主流學校讀書，曾轉學至醫院學校，小六才來到香港耀能協會羅怡基紀念學校。她坦言，小時候較多負面情緒，因邊接受治療邊學習，相當辛苦：「但開始慢慢長大，就覺得要接受，我到𠵱家都慣左喇。」多年來，學業斷斷續續，但愛莎無氣餒：「個病一好轉我就好想返學。」

我覺得返學好開心，可以學到嘢，可以幫到我預備將來……個病一好轉我就好想返學......希望可以幫到身邊其他人。 應屆DSE考生愛莎

23歲的愛莎是應屆考生，自小因病學業斷斷續續，今年終於應考文憑試，對人生將邁向新階段感到相當興奮。（羅君豪攝）

因病易倦仍落足心機讀書 家人支持成動力

愛莎坦言，最初決定應考文憑試，曾擔心準備得不好應付不來，身體狀況亦令她容易疲倦：「不過我唔會因為我嘅攰影響到學業，我畀足心機，唔想影響到讀書。」她的家人亦很支持她：「好開心佢哋（家人）比我自由，有時鼓勵下我，你想讀咩就讀喇。」

疫情下，很多時候要上網課，在家學習要靠自律，愛莎亦笑言：「無咗個主動性去問老師，或者變咗可能個人好hea（懶散），唔似返學咁有動力去做。」遇上問題想請教同學或老師都變得不容易。

愛莎早前已在IGCSE的中文考試考獲A的佳績，在今年文憑試，她應考四科，包括英文、數學、通識及綜合科學。她坦言想繼續升學，但未有太在意成績：「我覺得成績點都好，唔緊要，我點都會搵到我嘅出路。」

我覺得成績點都好，唔緊要，我點都會搵到我嘅出路。 應屆DSE考生愛莎

▼5月13日 DSE考生在暴雨警告下到試場應試▼



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欣賞MIRROR喜歡「教主」 愛莎多夢想

閒時愛看電視，欣賞男團Mirror，尤為喜歡Anson Lo，對未來亦充滿想像。提到未來，愛莎有很多想像、很多夢想，「睇到自己個病，都好想幫人。」其中一個夢想就是往醫療、醫護的方向發展。愛莎又提到，上過些工作體驗的課程，試過做美容，對這一行亦感興趣。

冀做醫護、想當翻譯 目的同一個：希望幫助其他人

愛莎另一個夢想是與翻譯有關，因為她是巴基斯坦人，懂得烏爾都語，加上在學校學的中、英文，她懂得三種語言，在去年暑假，她曾學以致用在社區的遊戲攤位做義工，為少數族裔做翻譯，解釋遊戲玩法。她的大學聯招申請表，現時首幾位都是幾間大學的翻譯課程。

校長賴雲艷是愛莎初中時的英文老師。（羅君豪攝）

學習支援以外 疫下專職治療從未間斷

香港耀能協會羅怡基紀念學校校長賴雲艷是愛莎初中時的英文老師，她形容愛莎在課堂上很積極，遇到問題會主動發問，相當好學；近年亦見到愛莎會參與外面的運動會，在社區做義工，為她的進步及成長而感到高興。

賴雲艷指，該校今年共有四名同學應考文憑試，學校除了在學習上提供支援，學校提供的治療，如物理治療、職業治療等，在疫情期間亦未間斷，「除咗課堂，治療都好重要，應考文憑試除咗你學科，你本身個狀態都好重要。」

我覺得係大家好似同行者，同學最後有好成績係佢努力嘅成果，有同學唔係好好成績，但係唔緊要，同學係成個考試過程中，佢地無放棄，好辛苦都好，用咁長時間，佢地都去努力完成個考試。 香港耀能協會羅怡基紀念學校校長賴雲艷

賴雲艷指，學校除了為學生提供學業上的支援，在治療上的支援亦從未間斷，校方亦關注學生的精神健康。（羅君豪攝）

最深刻幫學生揭卷 校長賴雲艷：師生是同行者

賴雲艷想起第一批在2012年應考文憑試的學生，其中一位學生不能揭卷，需要老師協助應考，「我就坐喺佢隔離幫佢揭卷，佢考咗三個半鐘，即係我喺佢隔離三個半鐘，咁我一路幫佢揭卷，作為成年人，我自己都覺得好攰，個同學一路寫，佢真係克服咗個困難……其實佢點會唔攰?」

賴雲艷說，那位學生最後考到好成績，入讀中大法律系，但她印象最深刻的始終是同學那份認真。她續說，有些學生考文憑試，可能只考一或兩科，甚或有些科目只有一位同學選修，學校都會照樣開班，「我覺得都唔緊要，都係配合返佢（學生）能力，或者配合返佢將來出路，學校都盡量配合。」