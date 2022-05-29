市建局斥150億重建九龍城　研助舊樓業主設儲備金　提供額外利息

市區重建局周五（27日）宣布以「融合策略」模式，啟動九龍城「龍城」區衙前圍道／賈炳達道發展計劃。市建局行政總監韋志成今日（29日）發表網誌，指因應當區市區更新計劃的規模和工作範疇遠超一般重建項目，故將預留超過150億元，在未來10年推行這項計劃。

他提指，市建局會在區內首度試行「小區規劃復修」模式，為南角道至打鼓嶺道一帶不同樓齡、不同樓宇狀況的樓宇，從驗樓、公用地方維修和外牆飾面更新等提出解決方案，當中亦包括鼓勵樓宇業主設立「維修儲備基金」，並研究在業主為「維修儲備基金」供款初期，由市建局提供額外的存款利息，以增加業主為樓宇保養儲錢積極性。



韋志成早前亦曾落區了解凍結人口調查工作和地區現貌，以了解居民願景。（市建局網誌）

單靠拆樓重建 見縫插針加劇規劃「碎片化」

韋志成在網誌中表示，在九龍城區，單靠拆樓重建，並無法達致地區願景，私人發展商亦傾向選擇部份地契限制較小等的地盤重建，形成零散分佈、獨立發展的單幢式住宅項目，加劇規劃「碎片化」的情況。

目前九龍城的規劃大綱圖下，住宅和非住宅的准許地積比上限分別是7.5和1.5。市建局將應用「住宅和非住宅地積比互換」的新規劃工具，將兩者的地積比上限調整成8和1。他表示，希望避免「蛋糕式」的商業基座設計，強化店舖林立的地區形象。

主地盤設市集廣場，連接新政府綜合大樓。（市建局網誌）

超過一半樓齡已屆40歲

韋志成又指，市建局會在龍城區將首度試行「小區規劃復修」模式，為南角道至打鼓嶺道一帶不同樓齡、不同樓宇狀況的樓宇，從驗樓、公用地方維修和外牆飾面更新等提出解決方案。

而初步調查，研究範圍內約有40幢私人樓宇，他稱超過一半的樓齡已屆40歲，需進行驗樓和維修。市建局會為有關樓宇業主提供適度的財政資助和技術支援，亦會為業主提供外牆設計等。

門戶廣場以較低密度規劃，結合休憩空間及商業設施，加強與啟德發展區的連接。（市建局網誌）

30幢年長單幢樓無物管公司

此外，研究範圍內亦有接近30幢年長而未有物業管理公司管理的「單幢式樓宇」，每幢的單位數目只有十多伙，不足夠支付保安、清潔、保養等日常管理支出和管理公司的行政成本。

他表示，市建局已聯絡專業組織，研究如何能應用「聯廈聯管」的概念及科技以控制成本，減省管理員長駐大廈的需要，並幫助各「單幢式樓宇」業主共同聘用一間物業管理公司，實行「聯合式」管理，共同分擔成本。

設額外存款利息 鼓勵業主儲錢提升保養積極

此外，市建局鼓勵樓宇業主設立「維修儲備基金」，其中一個研究方向，是在業主為「維修儲備基金」供款初期，由市建局提供額外的存款利息，以增加業主為樓宇保養儲錢積極性。

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