余近卿中學獲商界贈舊傢俱建環保智能教室　盼成社區教室師訓基地

現時不少學校均希望為學生提供更佳學習環境，惟往往受資源所限未能成事。樂富樂善堂余近卿中學早前與商界合作，由商業機構捐贈辦公室舊傢俱，將電腦室重新打造成環保智能教室。校長劉振鴻表示，計劃令學校獲額外資源改善教學環境，同時循環再用傢俱亦可減少浪費，期望日後可擴大規模令其他學校也能受惠。



余近卿中學環保智能教室由Sustainable Office Solutions（SOS）、JEB集團、人工智能與社會智慧聯盟和兩間商界機構合作，利用400多件將被棄置的辦公室坐椅、儲物櫃、書桌、電視建設而成。

樂善堂余近卿中學獲商界捐贈舊傢俱建環保智能教室，校長劉振鴻（中）表示，課室所有傢俱均來自商界捐贈。（蕭輝浩攝）

環保智能教室由傳統電腦室改建而成，現時教室內設有6張長枱，同時備有多部電視機、白板，方便學生小組討論。課室亦有儲物櫃、手提電腦儲存櫃等設備，並更換地板和重新粉飾牆身。

劉振鴻校長表示，學校透過是次計劃獲得額外資源改善學習環境，而商界亦可避免浪費，為環保出一分力，達致多贏效果。他又稱，今次學校設立教室近乎零成本，估計若無商界捐贈傢俱和協助設計教室，至少需花70萬元才能成事，期望日後有更多學校受惠。

課室日後除用作教授學生人工智能、編寫程式等電腦知識外，亦可作各類型教學用途。劉振鴻補充，日後計劃將人工智能教室開放予區內居民，例如為居民舉辦人工智能課程時，安排學生擔任助教，讓學生有機會回饋社區；另外亦希望透過教室為更多教師提供專業培訓。