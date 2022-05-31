港鐵派車票｜今日下午2時派10萬張　完成五個步驟可領取

港鐵東鐵線過海段於5月15日正式通車，當日港鐵預告，今日（31日）下午2時「MTR Mobile」手機應用程式，將派發10萬張本地單程車票，該程式的用戶可以免費領取，先到先得。



▼領取方法▼



▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段通車▼



+ 30

經「MTR Mobile」程式領取

港鐵MTR Mobile登記用戶可於今日下午2時，登入「MTR Mobile」手機應用程式領取免費本地單程車票，名額10萬個，先到先得，送完即止。該免費車票將於6月1至2日期間，存放到程式內的頁面。

港鐵提醒，每位登記用戶最多可享一程，免費車票須於2023年1月2日或之前，到指定車站數碼服務站領取。

▼5月16日 金鐘站東鐵線及荃灣線放工人潮▼



+ 7

免費車票機場快線及東鐵線頭等車廂不適用

另外，車票適用於乘搭港鐵本地單程車程，但機場快線、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士並不適用。

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日早上大圍站情況▼

