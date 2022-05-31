疫情．最新｜兩個酒吧群組增14個案　每間逾百人過期未做強檢

確診個案反彈至重上三百宗以上，本港今日（31日）新增329宗確診，包括35宗輸入，另外，學校呈報27宗個案。今日無新增死亡個案。

兩個酒吧群組ZENTRAL及The Iron Fairies & Co今日共增14宗個案，各有逾700名顧客需要做強制檢測，但昨日檢測到期仍各有逾百人未做檢測。



昨日疫情總覽：

點擊查2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約狀況

點擊搵2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心地點

點擊入2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約系統

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日中環午膳情況▼



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【16:47】酒吧ZENTRAL群組：

-多4個案，總數27宗，涉及12女15男， 17至30歲，5月20至29日間發病，大部份是5月24日發病

酒吧The Iron Fairies & Co群組：

-今日多10宗個案，合共32宗，涉及13男19女，18至54歲，5月23至29日間發病，大概一半以上有病徵，另有10幾人無病徵

-酒吧群組強檢昨日到期，發現每間酒吧都有超過100人未強檢，因總數多，每間有700多人去過，每間有超過100人未做檢測，即未搵到紀錄，會提醒相關人士做檢測

張竹君指兩個酒吧群組各有逾百人過期未做檢測。加為關慧敏醫生。

【16:44】張竹君表示，麥當勞群組多一宗懷疑BA.2.12.1個案，仍等全基因分析，患者在會展返工，新翼一樓做倉務員，與之前兩位患者的工作地點不同，都有去員工餐廳食早餐。患者之前一直檢測為陰性，至5月28日為陽性。中心27日去過餐廳取超過150個樣本，包括更衣室等，全屬陰性，因再有個案，5月25日、5月26日去過餐廳0730至0800員工去過食早餐都要強檢。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3間學校有一些流行病學關連，另2宗是同學校但不同班，無特別關係，其中一學校有特別需要班級，涉9學生及4職員，當中2職員及1學生先後在前幾日確診，最後一日上學5月24至26日。

【16:17】全球多地出現成因不明的兒童急性肝炎個案，本港暫未有正式公佈的個案，香港大學兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（31日）稱，近期有外國研究指出，不明肝炎或與兒童的多系統發炎綜合症有關，本港亦有相當數目感染新冠病毒後出現多系統發炎綜合症的兒童，出現肝炎情況，患者目前情況穩定或已經康復，但提醒嚴重者可導致肝衰竭，甚至死亡，因此不容忽視。

【14:49】疫苗通行證第三階段今日（31日）實施，記者中午到中環一帶視察市民午膳的情況，據記者觀察，餐廳於第三階段運作首日大致暢順，未見如早前疫苗通行證實剛施時各種出錯的情況，亦有不少在食肆附近工作的打工仔，選擇買外賣回公司食用。

【13:25】第三階段疫苗通行證今日實施，市民需要更新電子針卡，符合規定的顧客方可進入食肆及相關處所。政府資訊科技總監辦公室今日在全港25個港鐵站，設流動支援站協助市民。其中，黃竹坑站今早有數名市民尋求協助，部份因為電子針卡顯示紅碼，亦有部份為申請港康碼。

政府開設的25個支援站，遍佈港島、九龍及新界，包括：

1）西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；

2）黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；

3）新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺。

【13:15】特首林鄭月娥今日出席行政會議前提到近日酒吧出現群組，因此6月下旬未必可以落實第三階段放寬社交距離措施，多類各處原本期望入場人數及營業時間限制可獲放寬，但如今或成泡影。有酒吧業界指，酒吧按現時的規定營運，營運額只達疫情前的5至6成，業界只能做到收支平衡，直言「賺錢係唔可能」，期望7月1日新特首上任後可迎來放寬。飲食業人士表示，兩輪放寬後，大部份食肆已回復正常營業，但主做宴會或宵夜的食肆，仍受宴會人數及營業時間限制影響，若政府可以在宴會旺季、即9月至年底放寬宴會人數，能為業界帶來幫助。

▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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【09:55】林鄭月娥表示，本港疫情受控，每日二至三百宗個案，呈膠著狀態，而社交距離措施方面，第三階段放寬基本上是將所有措施撤銷，但因出現酒吧群組，故未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施。

【09:05】疫苗通行證第三階段今起實施，市民進入食肆等表列處所，一般須先打齊三針疫苗，惟政府料有60萬合資格市民未打第三針。香港餐務管理協會主席梁振華表示，今早安排知客在門外協助長者更新針卡等，暫時過程順利。他預料新疫苗通行證會令3%至5%顧客流失，冀市民三個月內能盡快打針，讓酒樓迎接中秋節旺季。

▼疫苗通行證一覽▼



【08:30】元州邨元盛樓解封，1907人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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【08:05】荃灣石圍角邨石翠樓解封，約1860人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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截至5月30日各個年齡層接種第三劑疫苗比率。（衞生署網頁截圖）

【07:00】新冠疫情全球放緩，不少港人外遊目的地陸續重啟旅遊業，其中日本將於6月10日開關，港人可以小型旅行團方式「返鄉下」而入境毋須檢疫。東瀛遊上周五（27日）推出二人可成團的行程後，雖然七日收費近3萬元，但仍收到大批心急外遊顧客查詢，不足4日內已有兩團成團，將於6月中旬出發；同樣以辦日本遊著名的縱橫遊，昨日（30日）公布推出新行程，8日團團費壓縮至約2.3萬元，費用更包括回港的7日檢疫酒店，價錢撼贏東瀛遊。

▼日本公布6月10日開關▼



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▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼



▼5月20日起強制檢測公告▼

