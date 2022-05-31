疫情．最新｜2022保就業計劃批款予7.7萬僱主　承諾聘66.5萬員工

確診個案反彈至重上三百宗以上，本港今日（31日）新增329宗確診，包括35宗輸入，另外，學校呈報27宗個案。今日無新增死亡個案。

兩個酒吧群組ZENTRAL及The Iron Fairies & Co今日共增14宗個案，各有逾700名顧客需要做強制檢測，但昨日檢測到期仍各有逾百人未做檢測。



昨日疫情總覽：

點擊查2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約狀況

點擊搵2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心地點

點擊入2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約系統

【21:28】疫情持續，衞生防護中心今日（31日）公布確診大廈名單，新呈報187幢大廈，港島區有貝沙灣南灣，新界區有大埔倚龍山莊獨立屋、將軍澳天晉、日出康城 Montara、日出康城領都、荃灣W212，九龍區有深水埗愛海頌等。

【20:54】政策創新與統籌辦事處公布首批「2022保就業」計劃成功申請者名單，總共有77,000名僱主獲發5月份工資補貼，涉及共52億元，他們承諾於5月聘用約665,000名僱員。創新辦表示，其餘成功申請者會陸續收到手機短訊及電郵通知，並可登入計劃網頁查看詳細申請結果，一般而言，申請者可在收到通知後七個工作天內收到補貼。

創新辦又表示，秘書處即將於6月初開放網上系統，供已獲發5月工資補貼的僱主按其意願調整6月的承諾僱員人數。僱主將陸續收到手機短訊及電郵通知網上系統已開放，並須於通知發出後10天限期內作出調整。

【20:36】食物及衞生局公布，延續現行社交距離措施，生效期間為6月2日至6月15日，即維持限聚令最多4人；除了運動外，口罩令維持；餐飲處所等營業至凌晨2時等。局方指雖然每日新增個案未有顯著上升，但疫情反彈風險仍然存在，不能掉以輕心，因此政府決定延續現行社交距離措施，以及繼續密切監察疫情走勢，現階段未必會在6月內實施第三階段放寬。

當局指，政府早前（3月21日及4月14日）公布分三階段調整社交距離措施。自4月21日和5月19日實施第一階段和第二階段放寬以來，所有餐飲及表列處所已獲准重開，社會經濟活動有序重啓，市民生活大致復常。本港第五波疫情自3月初達到頂峰以來持續緩和，整體而言各項疫情監察指標持續平穩，隨着人流及社交活動頻繁，出現個別群組感染屬預期之內。

▼洪為民生日派對有確診者出席，圖為涉事餐廳▼



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【19:10】今年一月初第五波疫情爆發初期，港區人大代表洪為民，在灣仔餐廳Reserva Ibérica舉行生日宴，逾200人參與。食環署最終向4人發出無使用安心出行罰單。當日賓客之一的港台主持楊子矜驗出「假陽性」，其丈夫家庭醫生朱偉星當晚亦一同赴會。朱偉星今日（31日）稱，當日因無掃「安心出行」是其中一人被罰款5,000元。

朱偉星（右）回想「洪門宴」事件，承認確實自己大意，因沒有掃「安心出行」而被罰款都要接受。（楊子矜fb圖片）

【18:31】政府今日（31日）表示，南區、深水埗區、觀塘區有部份地方污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故將派發24萬快速抗原測試包，供他們自行檢測，範圍包括香港仔田灣邨、石排灣邨、漁光邨、深水埗景怡峰，以及九龍灣麗晶花園。

【18:23】新冠疫情全球放緩，不少港人外遊目的地陸續重啟旅遊業，其中日本將於6月10日開關，屬於「藍色名單」的港人，能以小型旅行團方式入境，毋須檢疫。惟一海之隔的澳門確診個案更低，卻被納入中風險的「黃色名單」。日本駐香港總領事館首次就風險名單開腔作解釋，指邊境口岸政策的考慮因素，包括綜合各地病毒傳入日本的風險，並稱有需要時會加強邊境口岸政策。

▼日本公布6月10日開關▼



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【18:00】黃大仙彩虹邨白雪樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（6月1日）上午約八時三十分完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5月31日 港大醫學研究團隊與國藥集團中國生物合作研發Omicron疫苗▼



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【17:22】新冠疫情持續，港大醫學研究團隊與國藥集團中國生物合作，研發Omicron變種病毒株疫苗，並將在香港開展大型臨床試驗。研究招募1,800名志願者，部份將安排接種國藥最新針對Omicron研發的疫苗。申請人須已接種兩至三劑疫苗，不接受未成年人及康復者，並可獲發「臨時疫苗通行證」。

【16:47】酒吧ZENTRAL群組：

-多4個案，總數27宗，涉及12女15男， 17至30歲，5月20至29日間發病，大部份是5月24日發病

酒吧The Iron Fairies & Co群組：

-今日多10宗個案，合共32宗，涉及13男19女，18至54歲，5月23至29日間發病，大概一半以上有病徵，另有10幾人無病徵

-酒吧群組強檢昨日到期，發現每間酒吧都有超過100人未強檢，因總數多，每間有700多人去過，每間有超過100人未做檢測，即未搵到紀錄，會提醒相關人士做檢測

張竹君指兩個酒吧群組各有逾百人過期未做檢測。加為關慧敏醫生。

【16:44】張竹君表示，麥當勞群組多一宗懷疑BA.2.12.1個案，仍等全基因分析，患者在會展返工，新翼一樓做倉務員，與之前兩位患者的工作地點不同，都有去員工餐廳食早餐。患者之前一直檢測為陰性，至5月28日為陽性。中心27日去過餐廳取超過150個樣本，包括更衣室等，全屬陰性，因再有個案，5月25日、5月26日去過餐廳0730至0800員工去過食早餐都要強檢。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3間學校有一些流行病學關連，另2宗是同學校但不同班，無特別關係，其中一學校有特別需要班級，涉9學生及4職員，當中2職員及1學生先後在前幾日確診，最後一日上學5月24至26日。

【16:17】全球多地出現成因不明的兒童急性肝炎個案，本港暫未有正式公佈的個案，香港大學兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（31日）稱，近期有外國研究指出，不明肝炎或與兒童的多系統發炎綜合症有關，本港亦有相當數目感染新冠病毒後出現多系統發炎綜合症的兒童，出現肝炎情況，患者目前情況穩定或已經康復，但提醒嚴重者可導致肝衰竭，甚至死亡，因此不容忽視。

【15:50】政府統計處今日（31日）發布最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示今年首季就業人數較去年第四季減少9.4萬人至約361萬人，失業人數則上升4.3萬人至逾18.8萬，當中主動離職所佔百分比由去年第四季的45.3%升至49.1%，約兩成人離職原因是對工作不滿。

報告亦顯示，今年首季家庭住戶每月入息中位數為28,700元，較上一季的28,200元多500元，但若然不包括農曆年花紅或雙糧，該中位數則為27,900元，較上一季減少300元。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日中環午膳情況▼



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【14:49】疫苗通行證第三階段今日（31日）實施，記者中午到中環一帶視察市民午膳的情況，據記者觀察，餐廳於第三階段運作首日大致暢順，未見如早前疫苗通行證實剛施時各種出錯的情況，亦有不少在食肆附近工作的打工仔，選擇買外賣回公司食用。

【14:35】今年是特區政府成立25周年，惟受疫情影響，五年一度的「回歸煙花匯演」極大可能首次未能於維港兩旁上演。據了解，由於限聚令仍然生效，加上近日有多個感染群組浮現，港府研判後傾向停辦，但將會呈獻旅發局「幻彩詠香江」特別版，屆時將有光影表演閃耀維港，形式貼近剛過去的2021年跨年倒數活動。



翻查港府特設的慶回歸專題網頁，7月1日當天的官方慶典活動暫僅列載飛行服務隊的「飛越維港慶回歸」，另有由青年組織「龍騰志青」夥拍油尖旺及九龍城等多區民政事務處，及於文化中心廣場對出空地舉辦的花車巡遊快閃活動。



民政事務局發言人回覆指，基於疫情考慮，香港回歸25週年的慶祝活動將不會包括煙花表演。

▼回歸20年煙花匯演閃耀維港 市民雨中撐傘觀賞▼



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【13:25】第三階段疫苗通行證今日實施，市民需要更新電子針卡，符合規定的顧客方可進入食肆及相關處所。政府資訊科技總監辦公室今日在全港25個港鐵站，設流動支援站協助市民。其中，黃竹坑站今早有數名市民尋求協助，部份因為電子針卡顯示紅碼，亦有部份為申請港康碼。

政府開設的25個支援站，遍佈港島、九龍及新界，包括：

1）西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；

2）黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；

3）新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺。

【13:15】特首林鄭月娥今日出席行政會議前提到近日酒吧出現群組，因此6月下旬未必可以落實第三階段放寬社交距離措施，多類各處原本期望入場人數及營業時間限制可獲放寬，但如今或成泡影。有酒吧業界指，酒吧按現時的規定營運，營運額只達疫情前的5至6成，業界只能做到收支平衡，直言「賺錢係唔可能」，期望7月1日新特首上任後可迎來放寬。飲食業人士表示，兩輪放寬後，大部份食肆已回復正常營業，但主做宴會或宵夜的食肆，仍受宴會人數及營業時間限制影響，若政府可以在宴會旺季、即9月至年底放寬宴會人數，能為業界帶來幫助。

【12:56】政府宣布明日（1日）起推出為期兩年「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，為來港參與10個界別短期活動的訪客提供便利，他們可以訪客身分來港參與指定短期活動，而無須向入境處申請工作簽證或進入許可。

【12:08】運輸署牌照事務處安排失當，連累辦理牌照申請的市民經常花長時間大排長龍，日前更被審計報告點名批評。運輸署日前表示，為減少大堂輪候人流，今早﹙31日﹚在九龍牌照事務處試行派籌輪候系統試驗計劃。



《香港01》今早到現場觀察，未到正式派籌時間，現場已有大批市民等候，並分為多條人龍，辦理不同牌照。不過不少市民批評，現場指示混亂以致錯排隊伍，並認為問題重點是運輸署缺乏人手處理相關事務，並無開放全數櫃位處理，｢五個窗得返三個窗做嘢。｣

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▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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【09:55】林鄭月娥表示，本港疫情受控，每日二至三百宗個案，呈膠著狀態，而社交距離措施方面，第三階段放寬基本上是將所有措施撤銷，但因出現酒吧群組，故未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施。

【09:05】疫苗通行證第三階段今起實施，市民進入食肆等表列處所，一般須先打齊三針疫苗，惟政府料有60萬合資格市民未打第三針。香港餐務管理協會主席梁振華表示，今早安排知客在門外協助長者更新針卡等，暫時過程順利。他預料新疫苗通行證會令3%至5%顧客流失，冀市民三個月內能盡快打針，讓酒樓迎接中秋節旺季。

▼疫苗通行證一覽▼



【08:30】元州邨元盛樓解封，1907人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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【08:05】荃灣石圍角邨石翠樓解封，約1860人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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截至5月30日各個年齡層接種第三劑疫苗比率。（衞生署網頁截圖）

【07:00】新冠疫情全球放緩，不少港人外遊目的地陸續重啟旅遊業，其中日本將於6月10日開關，港人可以小型旅行團方式「返鄉下」而入境毋須檢疫。東瀛遊上周五（27日）推出二人可成團的行程後，雖然七日收費近3萬元，但仍收到大批心急外遊顧客查詢，不足4日內已有兩團成團，將於6月中旬出發；同樣以辦日本遊著名的縱橫遊，昨日（30日）公布推出新行程，8日團團費壓縮至約2.3萬元，費用更包括回港的7日檢疫酒店，價錢撼贏東瀛遊。

▼日本公布6月10日開關▼



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▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼



▼5月20日起強制檢測公告▼

