最低工資｜環境差難上調整或再凍薪　資方：有商界甚至認為要下調

檢討最低工資水平公眾諮詢今日（31日）結束，不少勞方代表均建議最低工資「加薪」至每小時40元甚至50元水平。勞顧會資方代表、工業總會名譽會長郭振華今日表示，過去兩年的疫情令營商環境大傷元氣，今次檢討環境較兩年前上一次諮詢時更差：「唔覺得會有大調整，好多商界都覺得唔應該調整。」被問到即是否意味建議再次「凍薪」，維持每小時37.5元，郭振華未有回應。



目前法定最低工資為37.5元。（資料圖片）

今次諮詢經濟環境較兩年前更差 郭振華：不會「減薪」

郭振華今早在電台節目表示，今次諮詢研究時的經濟環境較兩年前凍結最低工資時更差，故預料調整難度較高，甚至不少商界均認為不應有調整，更指因經濟增長幅度低，甚至可能需要調低最低工資，但因不會「減薪」，故料可能會連續四年「凍薪」，維持37.5元水平。

促政府多津貼低收入人士 以工資架構扶貧欠公允

他承認，因疫情、國際戰事等原因，通漲情況會令低收入人士生活更為艱難，但強調現時只有1.43萬人領取最低工資，政府要多津貼該些低收入人士達扶貧作用，「用工資架構做，科學上有欠公允。」

勞顧會資方代表郭振華。（資料圖片）

報告書將引用大量數據 郭振華：大聲都要有數據作依歸

至於是否「誰大聲誰正確」，郭振華稱最低工資委員會涉及三方人士，包括勞資雙方及學者，報告書將引用大量數據，並指「大聲」亦須有數據作為依歸，最重要是互諒互讓。

政府角色若加重將令低資會責任下降

被問及若委員會最終無共識，政府是否須介入做政治性決定，郭指若加重政府角色，會降低委員會責任，稱政府可以去做，「但以後是否要咁做？咁委員會角色是否仲要扮演落去？」他強調過去十年，領取最低工資人數由一開始6.4%、即約18.6萬人降至現時0.5%、1.43萬人，委員會工作成效有目工睹。

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