回歸25年︱消息：港府擬停辦七一煙花匯演　五年一度盛事勢斷纜

今年是特區政府成立25周年，惟受疫情影響，五年一度的「回歸煙花匯演」極大可能首次未能於維港兩旁上演。據了解，由於限聚令仍然生效，加上近日有多個感染群組浮現，港府研判後傾向停辦，但將會呈獻旅發局「幻彩詠香江」特別版，屆時將有光影表演閃耀維港，形式貼近剛過去的2021年跨年倒數活動。

翻查港府特設的慶回歸專題網頁，7月1日當天的官方慶典活動暫僅列載飛行服務隊的「飛越維港慶回歸」，另有由青年組織「龍騰志青」夥拍油尖旺及九龍城等多區民政事務處，及於文化中心廣場對出空地舉辦的花車巡遊快閃活動。



▼回歸20年煙花匯演閃耀維港 市民雨中撐傘觀賞▼



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回歸25周年，港府將舉辦多項慶祝活動，特首林鄭月娥今日（31日）出席行會前見傳媒表示，本港疫情大致受控，每日個案俳佪約200至300宗，呈膠著狀態，由於出現酒吧群組，遂未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施，但她預告，回歸25周年的活動可以重啟。

改以「幻彩詠香江」加強版取代

不過，每逢五年一度的重頭戲「回歸煙花匯演」，極大機會未能如期舉行，面臨「斷纜」。據了解，疫情雖趨向平穩，市面亦陸續復常，但受制於限聚令，且煙花匯演往往吸引上百萬計市民到場觀賞，考慮到戶外難以控制人流聚集，港府傾向停辦，但維港兩旁將仍「有嘢睇」，屆時會上演以光影激光效果為主的「幻彩詠香江」加強版，剛過去的跨年倒數，亦有大型燈光音樂匯演。

慶祝香港特區成立二十五周年督導委員會今日亦公布，旅遊發展局會舉辦多項大型慶祝活動，包括於七月呈獻「幻彩詠香江」特別版及「香港雞尾酒節」和十月舉行「香港美酒佳餚巡禮」等活動。此外，政府亦表明故宮文化博物館亦「快將對外開放」，展示超過九百件珍貴文物及世界各地的藝術珍品。

2017年香港回歸廿周年，煙花匯演吸引大批市民到維港兩旁觀賞。(資料圖片/梁鵬威攝)

翻查資料所示，「回歸煙花匯演」始於1997年，當年由香港明天更好基金聯同多間商業機構聯合贊助，斥資達一億元舉辦，隨後於2002年、2007年、2012年及2017年，均有續辦，並由不同界別贊助。對上一屆、即2017年香港回歸廿周年，煙花匯演更見別開生面，除發放近4萬枚煙花外，亦於會展外牆裝設LED螢幕，配合每幕煙花主題展示相應動畫，另在會展裝上100支光束燈，營造立體3D光影效果。

「慶祝香港特區成立二十五周年督導委員會」今日亦透過政府新聞處出稿，簡介各項慶典活動，惟無提及煙花匯演。

港府特設慶回歸專題網頁。(政府慶回歸專題網頁截圖)

港府特設慶回歸專題網頁，亦推出「民間慶祝活動認可申請計劃」，歡迎商界、專業團體、地區組織等籌辦不同類型的活動，如獲認可及接納會上載至專題網頁。翻查7月1日當天的節目表所見，並無特別列載官方回歸慶典恆常流程，但有上載飛行服務隊的「飛越維港慶回歸」，另有各區民政事務處主辦或聯同民間團體合辦活動，包括由青年組織「龍騰志青」夥拍油尖旺及九龍城等多區民政事務處，於文化中心廣場對出空地舉辦的花車巡遊快閃活動。

受社會事件及疫情影響，本港多個慶典節日的煙花滙演已連番取消，包括年初二農曆新年及10月1日的國慶煙花滙演，已連續三年叫停。