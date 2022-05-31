英國私校協會︰港中小學生達7,383人　年增23.8%　居英家長倍增

本港中小學生面臨退學潮，不少學生選擇赴外地升學。根據英國私立學校協會（Independent Schools Council,ISC）每年發表的調查報告，顯示有7,383名香港中小學生，正在英國私校留學，數字按年上升23.8%；當中有1,538名學生的家長亦居於英國，數字按年大幅飆升兩倍以上，數據反映有關家庭或移居當地。

有英國升學機構分析，自BNO推出「5+1」簽證政策後，不少港人選擇移居英國，而英國公立學校競爭激烈，學生轉而讀私校，因此就讀當地私校的港生數字呈上升趨勢。



根據ISC年度報告，2022年在英國私校就讀的香港中小學生合共有7,383人，較去年5,962人多，按年大增23.8%，亦屬近年升幅最高的一年。報告指出，就讀當地私校的7,383名香港學生當中，有1,538名學生的家長也居於英國，數字較去年的496人大幅增加逾兩倍，數據顯示不少家庭並非只有子女赴英，或屬舉家移居英國。

（資料圖片）

來自中國內地學生佔最多 香港排行第二

在英國私校留學的海外學生中，來自中國內地的中小學生佔最多，今年共8,002人，但數字按年下跌6.5%；其中約3,120名內地學生的家長在英國居住，數字亦大幅下跌23.6%。香港學生人數則排行第二，至於排第三至五位的分別為美國、德國及法國。

綜觀五個最多學生赴英升學的國家及地區，學生父母居英人數走勢各有不同。居英的中國內地學生家長人數跌23.6%，德國及法國分別減少8.2%及0.8%，美國則稍升1.3%，只有香港大增210.1%。

本港近7,400中小學生在英國私校留學。（AP）

留學專家：新BNO政策令不少港人移居英國

英國留學機構英識教育執行總監陳思銘分析，自英國政府推出BNO持有人及其受養人可獲「5+1」的簽證，即六年可成英國公民後，不少港人選擇移居英國。他稱，雖然BNO持有人的子女可免費就讀英國公立學校，但質素高的公校，尤其文法學校向來競爭激烈，不易考入，落榜者自然轉投私校；加上部份學生本身已瞄準私校。

不少父母先安排子女入讀寄宿學校再移民

至於八成港生的父母並未一同赴英，陳思銘分析，部份父母或仍未決定是否移民，或未敲定移居地點，但與留港升學比較，英國學校的學習環境和教學質素較佳，因此預先安排子女入讀寄宿學校。

英私校競爭轉趨激烈 競爭者不乏香港名校生

英國私立預科學院Oxford International College首席教育總監Yasmin Sarwar則表示，以往私校平均3人爭一個學位，現時已變成5人爭一個學位，競爭者不乏來自香港名校的精英。

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