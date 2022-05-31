第三階段疫苗通行證實施日　有打工仔拒為堂食打多針：冇咁嘅需要

疫苗通行證第三階段今日（31日）實施，記者中午到中環一帶視察市民午膳的情況，據記者觀察，餐廳於第三階段運作首日大致暢順，未見如早前疫苗通行證實剛施時各種出錯的情況，亦有不少在食肆附近工作的打工仔，選擇買外賣回公司食用。



跟據疫苗接種數據，不少市民雖然已符合第三階段疫苗通行證要求並可進入餐廳堂食，不過，有市民認為無接種第三針的需要，故決定不會因為要堂食而打針；亦有符合疫苗通行證要求的市民指公司有同事未接種夠三針疫苗，如他們希望一起午膳，大家都會留在公司一起叫外賣。當局日前表示，約有60萬市民逾期未打第三針。



▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼

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有市民慶幸公司未有強迫接種疫苗

陳小姐今午到中環一帶餐廳買外賣回公司食用，原先已接種兩針疫苗的她認為沒有接種第三針的需要，所以未有為了可以堂食而接種第三針疫苗，指「你打第三針，就會打四針、五針」，不希望無止境的接種疫苗。對於無法堂食，她表示，買外賣回公司亦是一個解決方式，至於要與朋友相聚時，就會選擇在家中進餐，又對公司未有強迫接種三針疫苗感到慶幸，指往後應該也不會接種第三針疫苗。

她又提到專家及外國都開始採取與病毒共存的策略，而外國亦不會強制要求市民須要接種疫苗，加上現時的疫情並不嚴重，正在復常當中，認為接種第三針的需要其實不大。她又提到先前之所以接種兩針疫苗，是因為有消息指「之後冇復必泰打」，結果至今仍有提供復必泰疫苗供市民接種。

中環工作柯先生不擔心蘭桂坊爆疫

柯先生則已接種三針疫苗，亦乎合第三階段的疫苗通行證要求，但提到公司中有同事未有接種疫苗，所以午膳時不能一起到餐廳用膳。柯先生表示不介意陪不乎合通行證要求的同事買外賣，再回到公司一起用餐。對於近期中環蘭桂坊出現數個爆發群組，柯先生表示甚少到酒吧飲酒，所以並不擔心，但亦提到有同事因疫情憂慮而多了買外賣回公司食用。