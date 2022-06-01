疫情．最新｜徐樂堅：快測呈報核酸覆檢陰性比率7%大升至最高38%

本港今日（1日）新增505宗確診個案，包括151宗核酸檢測陽性及354宗快測陽性呈報，新增個案當中34宗為輸入個案。多一宗死亡個案。快測陽性個案出現核酸覆檢陰性比率上升，由以往約7%大升至過往幾日15%至38%。



昨日疫情總覽：

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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【17:13】衞生防護中心總監徐樂堅表示，今日505宗個案，其中354宗快測，佔70%，相對以往較多，快測都會覆核，睇返核酸結果，近日快測抗原測試再做核酸測試，陰性個案比例升至15%-38%，與早兩個月，核酸檢測比例為陰性7%高，平台呈報是今日陽性，今日報告，並會複核。懷疑好多市民因5月31日疫苗通行證，驅使有市民想呈報舊數據。

【16:49】元朗博愛醫院鄧佩瓊中學群組：

-籃球隊多兩學生確診，一班級已有2個案，學校上週開始該班級停課至今，其他學生每日快測，其中1學生今日測試陽性，5月27日後無返學，其他或教職員每日都測都陰性，第二班有學生染疫，與籃球隊無關

-另有一間學校兩名老師確診，但兩老師應該學校以外共膳，應係相關個案，其他6學校不明顯有流行病學關係

ZENTRAL酒吧群組：

-多4人染疫，累計31顧客感染，包括16女15男，17至30歲，基因分析與本地確診相關

The Iron Fairies酒吧群組：

-增2名工作人員及15名顧客，累計49人，包括47顧客及2員工，分局29女20男，15至58歲，一員工5月28日不舒服，為侍應，另一人是bartender，有機會當時受感染，未必是源頭，知道相當數目人士未強制檢測，兩間酒吧分別仍有接近100人未檢測，會全力追蹤及跟進

土瓜灣利榮大廈群組：

-在會展做清潔個案一家三口染疫，當時做強檢，找到多三個單位有個案，包括兩個單位兩對夫婦共4人，以及另一單位不同坐向的一個案，累計8人染疫，基因分析與太古城麥當勞群組相似，但沒有去過麥當勞，三單位有少少垂直傳播，暫時本地社區找到BA.2.12.1個案累計35宗

【16:41】張竹君表示，亦有41宗家居檢疫個案，與之前比例無大分別，22宗為主動檢測個案，如zentral及iron faries酒吧，比例不多，這些個案各社區都有，很平均，不是集中某區特別多，不排除是否真上升，要再觀察多幾日。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，快測陽性個案昨日大增，達354宗，雖然核酸檢測及快測陽性都上升，但後者上升幅度更高，有明顯增加，這幾日快測陽性個案核酸檢測抽查中發現，有較大比例的人士最近一兩日抽樣陰性，不排除有個案誤導或虛報，如搵到結果是陰性，會刪除個案，提醒任何人士明知而向衞生防護中心或授權人士提供虛假或誤導資料，可以定罪，最三級罰款，監禁6個月。

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【15:42】今屆中學文憑試（DSE）上月中順利完成，首次讓染疫考生赴竹篙灣特別試場考試。考評局在網誌表示，今年有40多名確診或須檢疫的考生在竹篙灣應試，涉及近290份答卷。這些答卷日前已完成「隔離」，運送至答卷掃描中心，而中心內亦另設獨立房間處理這批答卷。

【12:49】政府今日在東涌海堤灣畔5座進行執法行動，發現13人違反早前發出的強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中一人處定額罰款10,000元。

【12:40】中大醫學院今發表研究報告，指出長者及低免疫力人士第三針打mRNA疫苗，即本港現時提供的復必泰疫苗，可顯著降低感染新冠病毒的風險。團隊比較全球7種疫苗及24個組合功效，結果顯示接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要，無論首兩劑的疫苗類型，第三針選擇mRNA疫苗的功效，與三針都接種mRNA疫苗為一樣。研究結果已於《英國醫學期刊》發表。

研究作者中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒及碩士研究生歐詠盈。（中大提供）

【11:00】港大將與國藥集團中國生物合作、就國藥研發針對Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗在港展開臨床試驗，以研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日在電台節目指，計劃已經展開，希望在7月底前招募1,800位健康的成年人參與，暫時有超過500人願意接受試驗，而其中100人更已接種疫苗。他表示，希望在8月尾完成所有疫苗的接種，如確定疫苗安全有效，將在11月前提交報告審批，並在冬季前讓市民可以接種第二代疫苗。

【07:55】黃大仙彩虹邨白雪樓解封，1480人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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【07:00】全球新冠疫情趨緩，不少國家重新開放入境旅遊，其中澳洲早在今年2月21日重開邊境，自4月18日，完成接種兩劑新冠疫苗的旅客入境更可免隔離。澳洲旅遊局香港區經理譚天慧跟很多港人一樣，已有一段長時間沒去澳洲，她笑言最想念當地清爽的空氣。

譚天慧在2003年沙士時加入澳洲旅遊局，當年那場疫症維持數月，各方面活動恢復得相對快，但今次的新冠疫情竟持續逾兩年，直言「呢個唔係apples to apples（類似的事），係一個全新概念，大家都無諗過咁長。」不過，新冠疫情雖漫長，該局在港推廣澳洲的活動從未間斷，她期望2025年，港人到澳洲的人次可重回2019年逾30萬人次的水平。

▼澳洲旅遊局冀2025年訪澳港人重回30萬人次▼



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【03:04】第三階段「疫苗通行證」昨日（31日）生效，西區警區人員聯同食物環境衞生署，展開代號名為「松塔（PINETOWER）」聯合防疫行動，在區內合共巡查109間餐飲業務處所及其他指定處所，包括84間持牌食肆、7間遊戲機中心及18間按摩院。

【01:06】因應近日與酒吧有關的群組感染個案，食物及衞生局的餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，周一(30日)舉行網上會議，工作小組主席、各專家成員及列席的政府部門代表，在會上聽取部門視察有關處所的報告，以及討論最新疫情發展，就抗疫策略提供意見。在會上，工作小組確認上次會議的強化抗疫的各個方向，但就未有交代有關DJ駐場，是否屬於現場表演的問題。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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【00:53】公務員事務局周二（5月31日）晚公布，由今日（1日）起社區疫苗接種中心減至21間，香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館接種中心今起停止服務。

打針時間今日起也有修改，星期一至五僅由上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時半至2時半為清潔時間。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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▼5月31日 運輸署牌照事務處試行派籌輪候▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

