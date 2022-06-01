疫情．最新｜東涌海堤灣畔5座13人違強檢公告　一人被罰款$10000

新冠病毒確診個案反彈重上300宗以上，本港昨日（31日）新增329宗確診；中環蘭桂坊酒吧群組ZENTRAL及The Iron Fairies累計增至59名顧客確診，在合共約1,400名顧客中，衞生署指至前日（5月30日）尚有逾200人未做強制檢測。



兩間爆疫酒吧涉有DJ在場搞氣氛，衞生署揭爆疫當晚，不少顧客在內除口罩歡呼及違規跳舞，食環署對酒吧安排DJ在場是否表演是否違規仍莫衷一是；不過受事件影響，特首林鄭月娥昨表明本月底離任前，很大可能不會再放寛社交距離措施。



昨日疫情總覽：

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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【15:42】今屆中學文憑試（DSE）上月中順利完成，首次讓染疫考生赴竹篙灣特別試場考試。考評局在網誌表示，今年有40多名確診或須檢疫的考生在竹篙灣應試，涉及近290份答卷。這些答卷日前已完成「隔離」，運送至答卷掃描中心，而中心內亦另設獨立房間處理這批答卷。

【12:49】政府今日在東涌海堤灣畔5座進行執法行動，發現13人違反早前發出的強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中一人處定額罰款10,000元。

【12:40】中大醫學院今發表研究報告，指出長者及低免疫力人士第三針打mRNA疫苗，即本港現時提供的復必泰疫苗，可顯著降低感染新冠病毒的風險。團隊比較全球7種疫苗及24個組合功效，結果顯示接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要，無論首兩劑的疫苗類型，第三針選擇mRNA疫苗的功效，與三針都接種mRNA疫苗為一樣。研究結果已於《英國醫學期刊》發表。

研究作者中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒及碩士研究生歐詠盈。（中大提供）

【11:00】港大將與國藥集團中國生物合作、就國藥研發針對Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗在港展開臨床試驗，以研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日在電台節目指，計劃已經展開，希望在7月底前招募1,800位健康的成年人參與，暫時有超過500人願意接受試驗，而其中100人更已接種疫苗。他表示，希望在8月尾完成所有疫苗的接種，如確定疫苗安全有效，將在11月前提交報告審批，並在冬季前讓市民可以接種第二代疫苗。

【07:55】黃大仙彩虹邨白雪樓解封，1480人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼「2022保就業」計劃補貼額達上限公司▼



【07:00】全球新冠疫情趨緩，不少國家重新開放入境旅遊，其中澳洲早在今年2月21日重開邊境，自4月18日，完成接種兩劑新冠疫苗的旅客入境更可免隔離。澳洲旅遊局香港區經理譚天慧跟很多港人一樣，已有一段長時間沒去澳洲，她笑言最想念當地清爽的空氣。

譚天慧在2003年沙士時加入澳洲旅遊局，當年那場疫症維持數月，各方面活動恢復得相對快，但今次的新冠疫情竟持續逾兩年，直言「呢個唔係apples to apples（類似的事），係一個全新概念，大家都無諗過咁長。」不過，新冠疫情雖漫長，該局在港推廣澳洲的活動從未間斷，她期望2025年，港人到澳洲的人次可重回2019年逾30萬人次的水平。

▼澳洲旅遊局冀2025年訪澳港人重回30萬人次▼



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【03:04】第三階段「疫苗通行證」昨日（31日）生效，西區警區人員聯同食物環境衞生署，展開代號名為「松塔（PINETOWER）」聯合防疫行動，在區內合共巡查109間餐飲業務處所及其他指定處所，包括84間持牌食肆、7間遊戲機中心及18間按摩院。

【01:06】因應近日與酒吧有關的群組感染個案，食物及衞生局的餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，周一(30日)舉行網上會議，工作小組主席、各專家成員及列席的政府部門代表，在會上聽取部門視察有關處所的報告，以及討論最新疫情發展，就抗疫策略提供意見。在會上，工作小組確認上次會議的強化抗疫的各個方向，但就未有交代有關DJ駐場，是否屬於現場表演的問題。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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【00:53】公務員事務局周二（5月31日）晚公布，由今日（1日）起社區疫苗接種中心減至21間，香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館接種中心今起停止服務。

打針時間今日起也有修改，星期一至五僅由上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時半至2時半為清潔時間。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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▼5月31日 運輸署牌照事務處試行派籌輪候▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

