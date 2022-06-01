疫苗｜社區疫苗接種中心今起減至21日　平日打針時間縮至朝10晚6

公務員事務局周二（5月31日）晚公布，由今日（1日）起社區疫苗接種中心減至21間，香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館接種中心今起停止服務。



打針時間今日起也有修改，星期一至五僅由上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時半至2時半為清潔時間。



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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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為3歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心：

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心：

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至6月30日）

為5歲至11歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心：

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田香港中文大學醫院

葵涌林士德體育館

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼



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政府發言人表示，香港中文大學醫院和林士德體育館社區疫苗接種中心除了為12歲或以上人士接種復必泰疫苗外，亦會為五歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰疫苗。除社區疫苗接種中心外，其他免費接種新冠疫苗途徑包括公立醫院新冠疫苗接種站、醫院管理局的指定普通科門診診所、衞生署長者健康中心，以及提供科興疫苗的私家醫生和診所和提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等。

發言人補充，政府會繼續透過不同渠道推動疫苗接種，並會密切監察和評估接種需求；「疫苗到戶接種服務」正全速進行，為未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，上門免費接種科興疫苗。