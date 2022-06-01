報稅｜稅務局：今派發247萬份報稅表　上年度稅收3,785億創新高

又到報稅季節，稅務局局長譚大鵬宣布今日（1日）派發247萬份2021至22課稅年度個別人士報稅表，包括56萬份電子報稅表及191萬份紙本報稅表，網上報稅人士今日可在稅局網站查閱。納稅人須在一個月內，即7月2日成之前邀交，如使用電子報稅則可寬限一個月至8月2日，而今次報稅，將落實預算案中提出的百分百薪俸稅寬減。



21/22年度稅收達3785億增14% 利得稅勁升23%

稅務局公布的2021/22財政年度稅收臨時數字，其整體稅收達3,785億元，按年上升14%。主要稅項方面，利得稅收入最多，增長亦最多，收1,673億元，上升23%；薪俸稅收755億元，按年增1%；印花稅則收966億，上升12%。稅務局預料2022/23年度將收3,900億元稅款，料上升3%。

據今年《財政預算案》建議，2021/22年度將寬減100%利得稅、薪俸稅和個人入息課稅稅款，每宗個案以1萬元為上限。

稅務局今（六月一日）下午2時半舉行記者會。（資料圖片）

《財政預算案》建議2022/23年度新增私樓住宅租金扣稅事項，納稅人可申索自己或同住配偶以租客身分就有關課稅年度繳付合資格住宅租金，上限為10萬元。納稅人可在新稅表的第10A部填寫住宅租金資料等相關資料，局方在評核該年暫繳稅時會考慮有關扣除，但實施情況仍要待立法會審議落實，才會正式執行。