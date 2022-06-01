DSE｜近290份竹篙灣答卷完成「隔離」　答卷掃描中心設獨立房處理

今屆中學文憑試（DSE）上月中順利完成，首次讓染疫考生赴竹篙灣特別試場考試。考評局在網誌表示，今年有40多名確診或須檢疫的考生在竹篙灣應試，涉及近290份答卷。這些答卷日前已完成「隔離」，運送至答卷掃描中心，而中心內亦另設獨立房間處理這批答卷。



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考評局在網誌表示，今年DSE約有70萬份答卷，為配合網上評卷，在筆試期間已開始掃描答卷，答卷掃描中心高峰期動用約140名工作人員，每日運作16小時，以盡快完成答卷掃描工作。

原來答卷掃描亦涉及複雜工序。工作人員須點算答卷數目，再將每份答題簿逐一拆開，並清理「擦膠碎」等碎屑，才進行掃描。掃描後還會進行兩個階段的隨機抽樣檢查，確保答卷的掃描影像清晰。至於多項選擇(MC)題的答題紙，則會與一般試題答題簿分開掃描，若發現任何異常個案，會經最少三位工作人員獨立處理。

考評局今年於竹篙灣社區隔離設施，為40多名確診或須檢疫的考生舉辦考試，合共有近290份答卷。（考評局圖片）

SEN考生放大版MC答題紙 靠工作人員重畫到一般答題紙

考評局今年為約3,500名有特殊教育需要(SEN)的考生提供特別考試安排，部分答卷需額外處理，例如部分考生獲批准使用放大的MC答題紙，工作人員需仔細地把考生答案重新填畫到一般的MC答題紙上，再由兩位工作人員分別核對，確保正確無誤，再進行掃描。

另有部分SEN考生獲批准使用「語音轉換文字」軟件作答，他們的答卷會以電腦打印，工作人員需把A4格式的答卷轉為A3標準答題簿，才進行掃描工作。