12歲女童被指爭仔　公廁內遭多人輪流掌摑兼淋水　6男女認罪候判

12歲女童疑因爭仔與人結怨，被誘到將軍澳一個公園的女廁內圍毆及輪流掌摑，更被人用水淋濕，其原價值8000元的手機亦被奪去，並遭以700元出售。涉案6名男女被控襲擊致造成身體傷害及處理贓物罪，他們今日（1日）在區域法院認罪。法官認為「一人一巴」屬於侮辱性攻擊，決定先為事主索取創傷報告後，才決定為6名被告索取哪一類報告，案件於是押後至7月12日，而其中4名曾處理贓物的被告需要各賠償2000元予事主。



事主手機亦被搶走變賣

5女1男被告：17歲張姓少年、16歲鄭姓少女、17歲陳姓少女、呂子晴（18歲，女）、鄭愷晴（18歲，女）及李菀淇（18歲，女）。控罪指，他們於2019年5月18日在將軍澳寶康公園女廁內襲擊女子X；而張、鄭、陳及李另被指，明知一部屬於X的iPhone為贓物，仍不誠實地將該iPhone保留、搬遷、處置或變現。

6名被告原本另被控搶劫罪，眾人今承認其交替控罪，即襲擊致造成身體傷害罪，法庭不處理搶劫罪名。

X遭警告不要搞次被告男友

案情指，首被告於事發當日相約女事主X到涉案公園見面，第2、3被告及後出現，並叫X到女廁內。X在女廁內遭多名女童推向牆壁、拖曳、輪流掌摑、腳踢，更被人用膠牌拍打頭部，期間第3被告著X不要搞次被告的男朋友，多名女童用水淋X。

有人進入廁所X被推入廁格

此時，有途人進入女廁，第3被告即推X入廁格，不讓她開門，又要求她交出手機，及不要再聯絡首被告（即次被告的男朋友），X感到害怕於是照做。後來，X要求眾人讓她離開，又示意途人報警，眾女童才離開女廁。

曾進入女廁的途人稱，在廁所內見X頭髮全濕、眼紅臉紅，並嘗試取回電話，途人詢問要否幫忙時，X未有回應。

首被告稱只負責睇水

首被告在警誡下聲稱，不知眾女童為何要求約X出來，他只是負責「睇水」，承認眾人取去X原價8000元的電話後，以700元賣掉電話，他獲分100元。

有3名女被告與X結怨

次被告指，首被告是她的男友，她從出售X的電話中獲100元收益，而第4、5、6被告曾與X結怨，該3名被告則承認「打咗佢（X）一巴）」。

辯方求情指，首被告患有躁鬱症及驚恐症，自從在另案開始接受感化後，進展良好，望法庭判刑時考慮更生：次被告事發時極不成熟、幼稚，但已知錯。

案件編號：DCCC388/2021