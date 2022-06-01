賞你食｜2萬套半價現金券明起發售　200元當400元用　涵蓋800食肆

繼「賞你遊香港」後，香港旅遊發展局的「夏日同賞‧就在香港」再推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由明日（6月2日）起一連六星期推出共2萬套半價現金券，而計劃共涵蓋逾160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶、合共超過800間本地餐廳，包括如大家樂、美心及太興等多個連鎖快餐品牌，亦包括一些如牛角及牛涮鍋的中檔品牌。現金券將由明日起至7月13日、逢星期四早上10時開始作網上發售。



繼「賞你遊香港」後，香港旅遊發展局的「夏日同賞‧就在香港」再推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由明日（6月2日）起一連六星期推出共2萬套半價現金券。( 旅發局網頁截圖 )

成功在推廣期內以半價、即100元及200元買到分別為200元及400元的兩款現金券，就可以在參予計劃的指定餐廳用膳時使用。由於今次計劃的合作伙伴為OpenRice，故有意購買現金券的人士，首先要登記OpenRice帳戶，並要以包括VISA、Mastercard、美國運通、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及BOC Pay等方法支付。相關現金券需於2022年8月10日或之前使用。

按此進入「賞你食」活動網站

「賞你食」現金券購買五步曲

1. 選擇現金劵種類（港幣200 元或400 元）

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」

3. 登入 / 登記OpenRice 帳戶

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款（包括VISA、Mastercard、美國運通、

銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及BOC Pay）

5. 於2022 年8 月10 日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現

金劵QR 碼（每次交易最多使用一套現金券）

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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旅發局表示，每人限購各一套，以100元購買的原價200元現金券為一套4張，每張50元，以200元購買的原價400元現金券為一套2張，每張200元。每次交易最多只可以使用一套現金券，並要在點餐前登入帳戶及出示現金劵的QR code。