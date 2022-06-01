復課壓力︱教育局籲家長留意子女精神健康　現自殺警號盡快求助

學校於四月的特別假期及復活節假期後逐步恢復面授課堂，但近日就發生多宗學童自殺事件。教育局教育心理學家陳惠敏今日（1日）在教育局網上專欄「局人中語」撰文，提醒家長要留意子女精神健康，當出現自殺警號時應盡快向學校及社區尋求專業支援；又建議學校在復課後不必急於追趕課程，應幫助學生逐步適應課堂學習。



教育局又推出家長便覽及舉辦兩場全港性的網上分享會，以提升家長對青少年自殺的認識，冀能及時察覺問題和適切支援孩子。



陳惠敏撰文指對近日發生的學童自殺事件應到痛心，指同學在成長階段或許會受到學業、家庭或朋輩關係等問題困擾，都需要好好處理。（梁鵬威攝/資料圖片）

家長是孩子「重要守護者」

陳惠敏撰文指對近日發生的學童自殺事件應到痛心，指家長是孩子的「重要守護者」，同學在成長階段或許會受到學業、家庭或朋輩關係等問題困擾，都需要好好處理，她相信絕大部分家長對子女所說或所做的都是出於對他們的關愛，但有時不了解說話或行為所引致的長遠影響，例如，有時家長發現孩子有精神健康問題或自殘行為，但沒有告訴學校，因而延遲了治療或得不到學校的配合，使孩子的情緒惡化，甚至帶來悲劇。

教育局為協助家長了解青少年自殺的警號、保護因素、危險因素及支援他們的方法，製作了家長便覽，以提升家長對青少年自殺的認識，冀能及時察覺問題和適切支援孩子。陳惠敏又提醒當留意到子女出現精神健康問題或自殺警號時，家長應盡快尋求學校及社區的專業支援。

本月將舉辦兩場網上專題分享會

為幫助家長及早識別及支援子女在精神健康方面的需要，教育局的教育心理學家將聯同社會福利署的臨床心理學家及社工、於6月10日及17日分別為中學及小學的家長舉辦兩場全港性的網上分享會，詳情可瀏覽「校園‧好精神」網頁。而七月及十月亦會舉辦網上工作坊，藉以提升家長對子女精神健康的認識及加強對子女的支援。

為幫助家長及早識別及支援子女在精神健康方面的需要，教育局將於6月10日及17日分別為中學及小學的家長舉辦兩場全港性的網上分享會。（教育局提供）

籲學校無須急於追趕課程 倡提升學生抗逆力

教師在防止學生自殺上的角色亦同樣重要，教育局致力向教師提供「守門人」訓練，包括為教師開辦60小時的專題課程。教育局亦建議學校於恢復面授課堂後，無須急於追趕課程，應幫助學生逐步適應課堂學習，並透過不同的班本及分級活動，從中訓練學生的社交技巧，協助他們建立友誼、增強聯繫感，覺得自己是社群中的一分子，以提升他們的抗逆力。

學生方面，局方則為中學生開展「學生守護大使」計劃，完成培訓的學生會成為「守護大使」，培養他們懂得關心及應對有情緒困擾朋輩的實用技巧，並會在學校舉辦不同形式的精神健康推廣活動，以加強老師和同學對精神健康的認識和關注，現正招募下一個學年的參與學校。