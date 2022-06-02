疫情．最新｜中環LINQ酒吧爆疫18人確診　累計6人虛報陽性3人被捕

本港今日（2日）新增489宗新冠病毒確診個案，分別有170宗核酸檢測個案，快測陽性319宗，當中包括65宗輸入個案。學校呈報陽性個案40宗，死亡增多一宗。

新酒吧群組18人染疫共20個案，因有兩人於兩晚發現個案都有光顧酒吧，爆疫酒吧位於中西區砵甸乍街35號的酒吧LINQ，暫時了解，顧客主要是除下口罩飲酒及傾談，並無DJ打碟或跳舞活動。



昨日疫情總覽：

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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【19:40】政府表示，由於國泰航空營運於5月27日由美國洛杉磯飛抵香港的航班（CX883），有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，以及有三名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署遂引用第599H章禁止國泰航空營運的客機在6月2日至6日期間從洛杉磯着陸香港。

【19:00】衞生防護中心表示，至目前為止共發現六人懷疑刻意提供虛假資料，呈報假陽性快測結果，個案已轉交警方跟進，當中有三人被捕。警方亦會考慮對其餘人士採取適當執法行動。發言人重申，政府必定會嚴肅跟進任何呈報虛假資料的個案。

6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



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6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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【17:00】政府今日（2日）公布，東區及沙田區共四個屋苑，因污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發合共約10.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:51】新增爆發群組：

-中環砵甸乍街35號酒吧LINQ找到20個案，10個案在5月27日晚去過，集中晚上8點至凌晨2點，另10人在28日晚去過，有兩人兩晚都有去，所以總共18人，11男及7女，17至58歲

-其中一人之前去過另一爆疫酒吧The Iron Fairies，是The Iron Fairies的個案，下午已去酒吧視察，正取安心出行紀錄

【16:47】張竹君醫生表示，今日學校呈報40宗，有8間學校多過一個案，有兩間學校有爆發，其中一間為寶血會上智英文書院，學校有爵士舞興趣班，涉11學生及1老師參與，5月29日早上9至12點有跳舞班，有一位老師及5學生確診，老師5月30日喉痛，學生5月31日及6月1日之間有不適，其他6學生一齊跳舞無事，但要家居檢疫。跳舞時有戴口罩，但時間長，中間都會有時間除口罩飲水，或有傳播，學生在不同班級。

另一間學校有住宿設施，為李寶椿聯合世界書院，屬學生宿舍，總共有4位學生確診，有4個大樓可以住宿，其中2個大樓有4位學生染疫，1個案在其中一幢，另外3個在第二幢住不同樓層，同房人士要隔離。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，有鑑於近日快測陽性呈報個案增加，快測抽樣核酸覆檢找到多了樣本是陰性，以5月30日呈報為例，當日有150個快測陽性呈報，其中31個案即21%，覆查核酸是陰性；在早一星期，平均17%，再次提醒任何人明知提供虛假、誤導資料是犯罪，會判監及罰款。

【16:00】涉及會展群、組疑有垂直傳播新變種病毒BA.2.12.1的土瓜灣山西街3號利榮大廈今午圍封強檢，政府目標是在明日（3日）上午約八時三十分完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:00】第五波疫情早前嚴峻之時，有喪親家庭未能瞻仰先人遺容，只能匆匆送別。東華三院屬下寰宇殯儀館因此提出支援措施，例如轉為新冠離世人士的指定瞻仰遺容殯儀館等。東華三院今日（2日）表示，寰宇殯儀館，月前先開放寰宇殯儀館地下靈堂予業界免費租用，後來又禮免費使用靈堂。及後又將寰宇殯儀館轉為新冠離世人士指定瞻仰遺容殯儀館，期間共服務了787位離世人士，包括個直接過境喪禮服務名額，合共服務了 460位新冠離世病人。由於現時疫情已趨向平穩，故寰宇殯儀館已在昨日（1日）恢復正常運作模式，包括地下三個靈堂重新開放守夜出殯服務，並會繼續提供為新冠離世先人舉辦瞻仰遺容喪禮。

【10:52】第五波疫情確診個案逾120萬宗，不少康復者受「長新冠」影響。工聯會立法會議員麥美娟今早（2日）指，政府現時對康復者支援不足，康復者自覺有後遺症後要自行尋找合適治療或服務，她認為當局要主動研究新冠對健康影響，掌握相關資料，制定政策，為康復者提供治療計劃。

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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【10:08】香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（2日）在電台節目指，社交距離措施放寬，個字數字反彈是預期之內，他續指，快測出現假陽性的比率少於1%，當局的推測有可能存在，並稱部份市民為符合疫苗通行證三針要求，「諗咗呢啲方法唔出奇」。

【08:05】香港仔鴻福苑鴻麗閣昨日傍晚圍封強檢，今早（2日）完成圍封檢測解封，約860名受檢人士中發現20宗陽性檢測個案，為近期發現較多個案的一次圍封行動。另外，屯門兆禧苑順禧閣今早亦解封，其間1267人接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼



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【08:00】DSE中學文憑試確診考生堅持應考的毅力令人敬佩，但仍要感恩背後一眾考務人員的努力、付出及照顧。剛退休的李求恩紀念中學校長賴炳華身體力行支持年輕人，在第五波疫情失控式爆發之時，主動請纓到竹篙灣社區隔離設施監考，以身作則告訴社會「60幾歲唔係社會負擔，仍然可以為社會做嘢」。

老師唔需要咁做，但咁做鼓勵到學生，我都希望同今年學生講，其實有好多唔識嘅人好錫佢哋……個社會成日講撕裂，我希望鼓勵到多啲唔同年齡人士，老人家並非一成不變。 退休校長賴炳華

【00:01】不少人幼童時曾生過水痘，而水痘病毒就有機會潛伏在身體多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱生蛇，現時更有研究指50歲以上感染新冠病毒後的人士、比起未有感染新冠病毒人士出現帶狀疱疹的風險高出15%，相關患者除了會出疱疹更會有劇痛。銀騎士聯合創辦人林淑華提倡把預防生蛇疫苗納入政府的接種計劃，因為及早預防比治療更重要，能夠免去生蛇時所帶來的痛苦。

由於現時市民只能於私人市場接種帶狀疱疹疫苗，意味基層市民未必能負擔起，若不幸生蛇更會影響到日常起居及生計，故希望政府能為市民提供資助或將其納入免費疫苗計劃，以加強對過半數市民的保護。

（左起）銀騎士聯合創辦人林淑華、立法會議員陳凱欣、家庭醫學專科醫生朱偉星及香港藥學服務基金主席藥劑師蔣秀珠，一同出席預防帶狀疱疹疫苗交流會。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼



▼《細塑今昔．智建未來》微型藝術展▼

