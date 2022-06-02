疫情．最新｜確診個案反彈至近五周新高　累計3人快測作假被捕

撰文：陳栢麟 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 梁思行 江麗盈 何瑞芬
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本港昨日（1日）新增505宗新冠病毒確診個案，創自4月24日以來單日新高。快測陽性個案出現核酸覆檢陰性比率上升，由以往約7%，大升至過往幾日15%至38%，衞生署懷疑不少市民因疫苗通行證，想呈報舊數據。

警方表示，自當局接受呈報快測陽性結果後，接獲5宗相關部門轉介疑造假報案，案件交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，至今共有3人被捕。

昨日疫情總覽：

疫情．6.1｜快測陽性5.31增65％　當局疑有人為符疫苗通行證虛報賞你食｜2萬套半價現金券6.2發售　200元當400元用　涵蓋800食肆

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼

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▼5月31日　疫苗通行證第三階段實施首日▼

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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼

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【08:00】DSE中學文憑試確診考生堅持應考的毅力令人敬佩，但仍要感恩背後一眾考務人員的努力、付出及照顧。剛退休的李求恩紀念中學校長賴炳華身體力行支持年輕人，在第五波疫情失控式爆發之時，主動請纓到竹篙灣社區隔離設施監考，以身作則告訴社會「60幾歲唔係社會負擔，仍然可以為社會做嘢」。

老師唔需要咁做，但咁做鼓勵到學生，我都希望同今年學生講，其實有好多唔識嘅人好錫佢哋……個社會成日講撕裂，我希望鼓勵到多啲唔同年齡人士，老人家並非一成不變。
退休校長賴炳華
新冠後生蛇風險大增　組織倡政府將預防生蛇疫苗納免費接種計劃

【00:01】不少人幼童時曾生過水痘，而水痘病毒就有機會潛伏在身體多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱生蛇，現時更有研究指50歲以上感染新冠病毒後的人士、比起未有感染新冠病毒人士出現帶狀疱疹的風險高出15%，相關患者除了會出疱疹更會有劇痛。銀騎士聯合創辦人林淑華提倡把預防生蛇疫苗納入政府的接種計劃，因為及早預防比治療更重要，能夠免去生蛇時所帶來的痛苦。

由於現時市民只能於私人市場接種帶狀疱疹疫苗，意味基層市民未必能負擔起，若不幸生蛇更會影響到日常起居及生計，故希望政府能為市民提供資助或將其納入免費疫苗計劃，以加強對過半數市民的保護。

（左起）銀騎士聯合創辦人林淑華、立法會醫院陳凱欣、家庭醫學專科醫生朱偉星及香港藥學服務基金主席藥劑師蔣秀珠，一同出席預防帶狀疱疹疫苗交流會。

▼5月30日　市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼

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增505宗確診創逾月新高　快測假陽性達38%　衞生署疑有人作假兩酒吧共增21宗確診　近二百人仍未強檢　利榮大廈現垂直傳播光榮冰室罰停晚市堂食　警指食客無掃安心出行　店方：CCTV影到City Super女兼職未打針失工作　求覆核疫苗通行證政策被拒Meadows越南鯰魚柳澳門驗出新冠病毒　食環署指令港惠康停售

▼5月29日　衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

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國藥第二代Omicron疫苗港開展試驗　專家冀冬季前可開始接種中大研究：高危群組第三針選打復必泰　抵抗Omicron效果更顯著疫苗｜多四人死前兩周曾打針　最大95歲　無證據顯示與疫苗有關復課壓力︱教育局籲家長留意子女精神健康　現自殺警號盡快求助DSE｜近290份竹篙灣答卷完成「隔離」　答卷掃描中心設獨立房處理泰國開關　康泰推八天旅行團　1.5萬元起包回港七日檢疫酒店

▼5月28日　中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

強制檢測｜涉47處　金鐘一風堂等六食肆上榜　重推後最多確診大廈｜增239幢　大埔比華利山別墅、寶馬山賽西湖大廈上榜大埔比華利山別墅、屯門荃灣等共14處污水陽性　政府籲19萬人快測

▼6月1日起強制檢測公告▼

▼《細塑今昔．智建未來》微型藝術展▼

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