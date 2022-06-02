疫情．最新｜確診個案反彈至近五周新高　累計3人快測作假被捕

本港昨日（1日）新增505宗新冠病毒確診個案，創自4月24日以來單日新高。快測陽性個案出現核酸覆檢陰性比率上升，由以往約7%，大升至過往幾日15%至38%，衞生署懷疑不少市民因疫苗通行證，想呈報舊數據。



警方表示，自當局接受呈報快測陽性結果後，接獲5宗相關部門轉介疑造假報案，案件交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，至今共有3人被捕。



昨日疫情總覽：

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



+ 6

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



+ 2

▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼



+ 2

【08:00】DSE中學文憑試確診考生堅持應考的毅力令人敬佩，但仍要感恩背後一眾考務人員的努力、付出及照顧。剛退休的李求恩紀念中學校長賴炳華身體力行支持年輕人，在第五波疫情失控式爆發之時，主動請纓到竹篙灣社區隔離設施監考，以身作則告訴社會「60幾歲唔係社會負擔，仍然可以為社會做嘢」。

老師唔需要咁做，但咁做鼓勵到學生，我都希望同今年學生講，其實有好多唔識嘅人好錫佢哋……個社會成日講撕裂，我希望鼓勵到多啲唔同年齡人士，老人家並非一成不變。 退休校長賴炳華

【00:01】不少人幼童時曾生過水痘，而水痘病毒就有機會潛伏在身體多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱生蛇，現時更有研究指50歲以上感染新冠病毒後的人士、比起未有感染新冠病毒人士出現帶狀疱疹的風險高出15%，相關患者除了會出疱疹更會有劇痛。銀騎士聯合創辦人林淑華提倡把預防生蛇疫苗納入政府的接種計劃，因為及早預防比治療更重要，能夠免去生蛇時所帶來的痛苦。

由於現時市民只能於私人市場接種帶狀疱疹疫苗，意味基層市民未必能負擔起，若不幸生蛇更會影響到日常起居及生計，故希望政府能為市民提供資助或將其納入免費疫苗計劃，以加強對過半數市民的保護。

（左起）銀騎士聯合創辦人林淑華、立法會醫院陳凱欣、家庭醫學專科醫生朱偉星及香港藥學服務基金主席藥劑師蔣秀珠，一同出席預防帶狀疱疹疫苗交流會。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



+ 1

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 17

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼



▼《細塑今昔．智建未來》微型藝術展▼

