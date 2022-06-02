康復者不識長生冠沒求醫　麥美娟促支援：等市民知後遺遠高於感冒

第五波疫情確診個案逾120萬宗，不少康復者受「長新冠」影響。工聯會立法會議員麥美娟今早（2日）指，政府現時對康復者支援不足，康復者自覺有後遺症後要自行尋找合適治療或服務，她認為當局要主動研究新冠對健康影響，掌握相關資料，制定政策，為康復者提供治療計劃。



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醫管局中醫診所不足支援所有康復者

工聯會立法會議員麥美娟指，雖然醫管局有為康復者提供康復治療，但第五波疫情感染數字高，如中醫診所的治療，遠遠不足支援所有康復者；即使地區康健中心有些健康管理等服務及講座，相關的資訊亦不廣泛。

不懂表達難求助：小朋友夜晚碌嚟碌去都可能係長新冠

她續指，現時康復者自行找合適的康復治療：「但佢（康復者）先要察覺呢種叫長新冠，再自己去搵服務。」一些不自覺有長新冠徵狀、或不懂得表達的兒童很難主動求助：「有小朋友唔識講，媽咪問點解夜晚碌嚟碌去唔瞓覺，可能係受長新冠困擾。」

工聯會立法會議員麥美娟指，現時康復者自行找合適的康復治療。（資料圖片）

政府應主動整合研究制定政策 為康復者提供治療計劃

麥美娟指，雖然政府早前表示已批款，讓民間機構或大學做新冠後遺症的相關研究，但她認為現時看不到政府有主導的角色，有別於2003年沙士後有康復者追蹤調查。

她提出，政府應主動研究新冠對健康影響，系統化整理不同的研究，以制定政策，為康復者提供治療計劃，「唔可以人哋嚟問我（政府）攞錢就畀，要有政策。」她亦相信，相關舉動可以令市民明白「後遺症遠高於感冒」，提醒大眾做好預防感染。

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