六四｜網上有號召6.4到維園一帶　警方：非法集結非局限於一地方

後日周六（4日）是「六四事件」33周年，新政治形勢下，暫時未有團體舉辦大型公開活動，特首林鄭月娥日前被問到市民當日現身維園會否違法時，指任何在香港舉行的公眾活動，不論目的均須符合法例規定，包括《港區國安法》、社交距離措施和場地許可等。警方港島總區高級警司（行動）廖珈奇今午（2日）會見傳媒，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結，《香港01》現場直播。



港島總區高級警司(行動)廖珈奇表示，留意到近日有人透過不同途徑，包括互聯網及其他媒體，宣傳鼓吹在6月4日到銅鑼灣維園一帶參與未經批准集結，廖珈奇又指，警方今年到今日為止未收到任何公眾集會舉行通知。

他稱，因應過往多年六四有大量人群聚集，去年警方基於疫情禁止舉行，但仍有市民嘗試挑戰法律底線甚至以身試法，警方對有相關宣傳及鼓動十分關注，根據《公安條例》，任何人無合法權限及合理辯解參與未經批准集結，一經定罪最高可監禁五年。警方呼籲市民切勿參與任何未經批准集結，同時用任何形式宣傳或公布鼓吹人參加，亦屬犯法，最高可監禁一年。

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廖表示，根據法庭判例，參與未經批准集結，有無使用武力都不是考慮因素，而法庭就2020年6月4日一宗案件，被告人被判監四個月至十個月不等。他解釋，集結即使自己一個，身邊或其他人身處其他地方，有共同目的表達一些訴求，已成為參與未經集結一分子，又指集結並非局限於一個地方，若產生破壞社會安寧情況，集結會演變成非法集結。