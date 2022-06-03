疫情．最新｜土瓜灣利榮大廈今早完成圍封強檢 發現兩宗陽性個案
撰文：林穎嫺 黃金棋 王潔恩 陳栢麟
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本港昨日（2日）新增489宗新冠病毒確診個案，分別有170宗核酸檢測個案，快測陽性319宗，當中包括65宗輸入個案。學校呈報陽性個案40宗，死亡增多一宗。
新酒吧群組18人染疫共20個案，因有兩人於兩晚發現個案都有光顧酒吧，爆疫酒吧位於中西區砵甸乍街35號的酒吧LINQ，暫時了解，顧客主要是除下口罩飲酒及傾談，並無DJ打碟或跳舞活動。
昨日疫情總覽：
▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼
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【08:30】涉及會展群、組疑有垂直傳播新變種病毒BA.2.12.1的土瓜灣山西街3號利榮大廈今早完成圍封強檢，其間約110名人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。政府曾派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
6月2日，中環酒吧LinQ爆疫
6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測
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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼
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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼
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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼
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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼
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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼
▼6月1日起強制檢測公告▼
▼《細塑今昔．智建未來》微型藝術展▼
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