疫情．最新｜土瓜灣利榮大廈完成圍封強檢　發現兩宗陽性個案

撰文：林穎嫺 黃金棋 王潔恩 陳栢麟 梁思行
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本港昨日（2日）新增489宗新冠病毒確診個案，分別有170宗核酸檢測個案，快測陽性319宗，當中包括65宗輸入個案。學校呈報陽性個案40宗，死亡增多一宗。
新酒吧群組18人染疫共20個案，因有兩人於兩晚發現個案都有光顧酒吧，爆疫酒吧位於中西區砵甸乍街35號的酒吧LINQ，暫時了解，顧客主要是除下口罩飲酒及傾談，並無DJ打碟或跳舞活動。

昨日疫情總覽：

疫情．6.2｜中環LINQ酒吧爆疫18人確診　累計6人虛報陽性3人被捕

▼6月3日端午節 赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動 ▼

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▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼

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Triple O's、Café Crêpe強檢上榜繼續營業　食客仍光顧稱不知情
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【15:00】食物及衞生局昨晚（2日）公布強制檢測公告，其中金鐘太古廣場Triple O's、中環Café Crêpe上榜，疑似有食客染疫。《香港01》記者今日（3日）到以上兩間餐廳視察，發現兩間餐廳皆有營業，門口未有張貼任何關於疫情的標示，客人仍繼續光顧。有食客指「唔知」餐廳要強檢，亦有位處附近的酒樓負責人稱，會做足防疫措施，不怕被影響生意。

端午節︱赤柱正灘今舉行龍舟活動　祭神儀式祝願香港人人有工開

【12:00】今日（3日）是端午節正日，舉辦龍舟賽是歷年傳統。赤柱國際龍舟錦標賽過去因疫情停辦兩年，為滿足市民端午節「睇龍舟」的願望，赤柱龍舟協會今日將在赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動，安排龍舟亮相巡遊比賽及舉行劃龍點精祭神儀式，正賽則會順延至10月2日舉行。

酒吧接連爆疫　梁子超指場內活動或違規定　料疫情維持低水平傳播

【12:22】本港昨日（2日）新增489宗確診個案，繼兩間酒吧爆疫後，中環再有酒吧出事，位於蘇豪砵甸乍街35號的酒吧「LINQ」累計有18宗個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早（3日）在商台節目《晴朗的一天出發》上表示，有爆發的酒吧似乎無完全依照現行規定，酒吧空間狹窄，通風有局限，若客人除下口罩走動，與其他人混雜，進行跳舞、唱歌等活動，都會令病毒排放量高，增加傳播風險。

封區｜涉會展群組土瓜灣利榮大廈完成圍封檢測　發現2宗陽性個案

【08:30】涉及會展群、組疑有垂直傳播新變種病毒BA.2.12.1的土瓜灣山西街3號利榮大廈今早完成圍封強檢，其間約110名人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。政府曾派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

6月2日，中環酒吧LinQ爆疫

中環三家酒吧連環爆疫　專家：蘭桂坊或隱形傳播　惟暫毋須收緊再有酒吧群組感染　LINQ 18人染疫　一患者曾訪The Iron Fairies

6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測

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上智英文書院六師生中招涉爵士舞班　再有無源頭BA.2.12.1個案疫情｜寰宇殯儀館三靈堂重開守夜服務　第五波助460離世患者出殯康復者不識長生冠沒求醫　麥美娟促支援：等市民知後遺遠高於感冒快測呈報假陽性比例升　專家料或虛報　倡在社區檢測中心覆檢封區｜香港仔鴻福苑鴻麗閣完成檢測　發現20宗陽性個案

▼2月16日　醫管局開設7間指定診所開始運作▼

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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼

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▼5月30日　市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼

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確診大廈｜增373幢觀塘重災　老牌豪宅玫瑰別墅、赤柱醇廬上榜病毒有效繁殖率大於1　衞生署：未見嚴重影響　密切關注入院數字東區康怡花園、大圍顯徑邨等四屋苑污水陽性　政府籲10.5萬人快測

▼5月31日　疫苗通行證第三階段實施首日▼

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▼5月29日　衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

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▼5月28日　中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

▼6月1日起強制檢測公告▼

▼《細塑今昔．智建未來》微型藝術展▼

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