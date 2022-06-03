疫情．最新｜蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫　14名顧客確診、有跳舞活動

本港今日（3日）新增499宗新冠病毒確診個案，分別有199宗核酸檢測個案，快測陽性300宗，當中包括49宗輸入個案，增兩宗死亡個案。5月31日快測覆檢有49宗是陰性，佔總數23%。再有酒吧爆疫，蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫 14名顧客確診，據了解酒吧有跳舞地方，亦會有人在場跳舞，顧客有好多不戴口罩的時間。



昨日疫情總覽：

▼6月3日端午節 赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動 ▼



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▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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【17:30】旺角富榮花園第四座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（4日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:10】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。政府今日（3日）表示，因應將軍澳健明邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向該邨的居民、清潔工和物業管理員派發合共約6萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【17:00】酒吧LINQ群組：

-今日多3宗個案，累計21人共23宗確診，新增的3人都在28晚去酒吧，28號晚有13宗個案，27號晚有10個案。大約在27號晚，有150、160人去過酒吧，要對人名，可能有重覆；28號個晚應該有200多人去過。調查時已取環境樣本，共32個，在如廁所、枱面、空氣清新機取樣本，全部陰性。

-早前兩間爆疫酒吧ZENTRAL及The Iron Fairies & Co仍有部份顧問，應少過100人未做檢測，已出警告，有機會可能會採取法律行動。

【16:44】酒吧新群組：蘭桂坊Shuffle(地址：德忌笠街38-44號好利商業大廈地下高層ABG鋪)

-5月28日 晚上11:30到2am有14宗個案，其中一個個案曾在前一星期去過爆疫酒吧zentral。共涉11女3男，年齡21至32歲，在5月30日至31日起不適、檢測陽性。今午曾到過巡視，會再睇環境同取疫苗通行證跟進，根據個案提供資料，有跳舞的地方，都有人跳舞，好多人飲酒傾計，有人跳舞，好多不戴口罩情況，當晚有幾多人要查疫苗通資料。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日提到8間學校有2個案，其中一間有兩個學生個案是幼稚園學生，在香港基督教服務時代學校上學，兩學生是全日制，中午有午睡時間為12:45-14:45，無帶口罩，有2小朋友瞓隔離確診，初步基因其中一個人懷疑是BA.2.12.1，同一間房、大房有其他小朋友曾一齊午睡需都要檢疫。

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【15:00】食物及衞生局昨晚（2日）公布強制檢測公告，其中金鐘太古廣場Triple O's、中環Café Crêpe上榜，疑似有食客染疫。《香港01》記者今日（3日）到以上兩間餐廳視察，發現兩間餐廳皆有營業，門口未有張貼任何關於疫情的標示，客人仍繼續光顧。有食客指「唔知」餐廳要強檢，亦有位處附近的酒樓負責人稱，會做足防疫措施，不怕被影響生意。

【12:00】今日（3日）是端午節正日，舉辦龍舟賽是歷年傳統。赤柱國際龍舟錦標賽過去因疫情停辦兩年，為滿足市民端午節「睇龍舟」的願望，赤柱龍舟協會今日將在赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動，安排龍舟亮相巡遊比賽及舉行劃龍點精祭神儀式，正賽則會順延至10月2日舉行。

【12:22】本港昨日（2日）新增489宗確診個案，繼兩間酒吧爆疫後，中環再有酒吧出事，位於蘇豪砵甸乍街35號的酒吧「LINQ」累計有18宗個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早（3日）在商台節目《晴朗的一天出發》上表示，有爆發的酒吧似乎無完全依照現行規定，酒吧空間狹窄，通風有局限，若客人除下口罩走動，與其他人混雜，進行跳舞、唱歌等活動，都會令病毒排放量高，增加傳播風險。

【08:30】涉及會展群、組疑有垂直傳播新變種病毒BA.2.12.1的土瓜灣山西街3號利榮大廈今早完成圍封強檢，其間約110名人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。政府曾派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼



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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼



▼《細塑今昔．智建未來》微型藝術展▼

