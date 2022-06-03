疫情．直播｜蘭桂芳酒吧shuffle爆疫　14名顧客確診、有跳舞活動

本港今日（3日）新增499宗新冠病毒確診個案，分別有199宗核酸檢測個案，快測陽性300宗，當中包括49宗輸入個案。5月31日快測覆檢有49宗是陰性，佔總數23%。



本港昨日（2日）新增489宗新冠病毒確診個案，分別有170宗核酸檢測個案，快測陽性319宗，當中包括65宗輸入個案。學校呈報陽性個案40宗，死亡增多一宗。



新酒吧群組18人染疫共20個案，因有兩人於兩晚發現個案都有光顧酒吧，爆疫酒吧位於中西區砵甸乍街35號的酒吧LINQ，暫時了解，顧客主要是除下口罩飲酒及傾談，並無DJ打碟或跳舞活動。



昨日疫情總覽：

▼6月3日端午節 赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動 ▼



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▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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【16:44】酒吧新群組：蘭桂芳Suffil

-5月28日 晚上11:30到2am有14宗個案，其中一個個案曾在前一星期去過爆疫酒吧zentral。共涉11女3男，年齡21至32歲，在5月30日至31日起不適、檢測陽性。今午曾到過巡視，會再睇環境同取疫苗通行證跟進，

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日提到8間學校有2個案，其中一間有兩個學生個案是幼稚園學生，在香港基督教服務時代學校上學，兩學生是全日制，中午有午睡時間為12:45-14:45，無帶口罩，有2小朋友瞓隔離確診，初步基因其中一個人懷疑是BA.2.12.1，同一間房、大房有其他小朋友曾一齊午睡需都要檢疫。

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【15:00】食物及衞生局昨晚（2日）公布強制檢測公告，其中金鐘太古廣場Triple O's、中環Café Crêpe上榜，疑似有食客染疫。《香港01》記者今日（3日）到以上兩間餐廳視察，發現兩間餐廳皆有營業，門口未有張貼任何關於疫情的標示，客人仍繼續光顧。有食客指「唔知」餐廳要強檢，亦有位處附近的酒樓負責人稱，會做足防疫措施，不怕被影響生意。

【12:00】今日（3日）是端午節正日，舉辦龍舟賽是歷年傳統。赤柱國際龍舟錦標賽過去因疫情停辦兩年，為滿足市民端午節「睇龍舟」的願望，赤柱龍舟協會今日將在赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動，安排龍舟亮相巡遊比賽及舉行劃龍點精祭神儀式，正賽則會順延至10月2日舉行。

【12:22】本港昨日（2日）新增489宗確診個案，繼兩間酒吧爆疫後，中環再有酒吧出事，位於蘇豪砵甸乍街35號的酒吧「LINQ」累計有18宗個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早（3日）在商台節目《晴朗的一天出發》上表示，有爆發的酒吧似乎無完全依照現行規定，酒吧空間狹窄，通風有局限，若客人除下口罩走動，與其他人混雜，進行跳舞、唱歌等活動，都會令病毒排放量高，增加傳播風險。

【08:30】涉及會展群、組疑有垂直傳播新變種病毒BA.2.12.1的土瓜灣山西街3號利榮大廈今早完成圍封強檢，其間約110名人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。政府曾派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼



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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼



▼《細塑今昔．智建未來》微型藝術展▼

