端午節．直播︱赤柱正灘今舉行龍舟活動　吸引大批市民到場觀看

今日（3日）是端午節正日，舉辦龍舟賽是歷年傳統。赤柱國際龍舟錦標賽過去因疫情停辦兩年，為滿足市民端午節「睇龍舟」的願望，赤柱龍舟協會今日將在赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動，安排龍舟亮相巡遊比賽及舉行劃龍點精祭神儀式，正賽則會順延至10月2日舉行。《香港01》記者今早到達赤柱正灘，為大家直擊龍舟巡遊盛事。



赤柱舉辦龍舟賀端陽活動，一早已有不少市民到場。

▼2020年端午節 赤柱龍舟巡遊祭神儀式▼



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赤柱龍舟協會早前回覆《香港01》稱，端午節正日會在赤柱正灘舉辦赤柱龍舟賀端陽，有少量隊伍參與傳統龍舟活動。為確保活動安全順暢進行，參與隊伍必須掃描安心出行和疫苗通行證，該會亦已安排20個義工確保參加者遵守限聚令。大會又稱今次並非正式比賽，只希望能延續端午節傳統，舉行祭神儀式為市民祈福。

現場所見，早上起陸續有龍舟在海中心的浮台位置準備，每次約數艘龍舟一同出發，雖然並非正式比賽，但一眾龍舟健兒仍揮灑汗水，跟隨舟上鼓手的鼓聲節奏，使勁出力划，直至埋岸。岸上不少觀眾見有龍舟到岸，紛紛鼓掌祝賀。

大會在中午12時舉行「畫龍點睛」儀式，大會代表為一艘龍舟的龍頭點睛，象徵「生生猛猛」，又為點上龍脷，喻意「大吉大利」，並為龍頭帶上紅綾彩球等以表吉利，期間在龍舟上的健兒不斷用手中的槳，划起水花助慶，冀香港可國泰民安、風調雨順、人人有工開、好事日日來！

新巴、城巴多條路線加強服務

為方便市民前往赤柱觀賞巡遊，城巴將特設73S路線提供一個班次由赤柱村開出，經赤柱廣場、舂坎角海灘、淺水灣及深水灣，前往海洋公園站，服務時間為下午5時15分；另外城巴73、260、973及新巴14、65號線將加強服務。

另外，多區龍舟賽事相繼宣布今年9月或10月才復辦，例如將軍澳龍舟賽順延至9月11日舉行；香港仔龍舟競渡大賽順延至10月2日；筲箕灣國慶龍舟會的香港龍王爭霸戰順延至10月9日，只設本地龍舟隊伍作賽；大埔區龍舟競賽順延至10月16日；沙田龍舟競賽順延至10月23日。

▼2021年端午節 黃金泳灘泳客游龍舟水▼

