六四33年︱康文署今晚11時封維園足球場　警員下午穿防刺背心巡邏

明日（4日）是「六四事件」33周年，對上一次六四維園燭光晚會已是在2019年發生，當年參與人數高達18萬。不過2020年新冠肺炎疫情爆發，維園六四燭光集會首次不獲批；去年是《港區國安法》生效後首個六四，警方直接封鎖維園。

康樂及文化事務署今（3日）傍晚宣布，因應警方留意到有人透過不同途徑煽動其他人6月4日在維園一帶非法集結，可能利用有關場地進行非法活動， 康文署將於今晚上十一時起關閉維多利亞公園部分範圍，直至六月五日零時三十分，需要暫時關閉的範圍包括足球場、籃球場等。

《香港01》今日下午到維園觀察，發現在場巡邏的警員，已穿上防刺背心。以往舉行燭光晚會的維園球場內，球場旁邊位置則放置了不少鐵馬、水馬及雪糕筒等物品。



▼6月3日六四33周年前夕的維園 警員身穿防刺背心巡邏▼



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《香港01》記者今午到維園視察，過往舉行燭光晚會的維園足球場位置，六個足球場中有兩個球場，因進行維修而暫時關閉，該兩個球場均圍上一層鐵馬，而其中一個被封的球場內，目測擺放了八堆鐵馬，每堆大概有10至20個。同時有20至30個雪糕筒被橫幅蓋上。記者亦在球場旁邊的休憩處，亦發現已放置至少四堆鐵馬、三層已疊高的雪糕筒及約八個水馬。

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維園內有警員在場巡邏，三名巡警均穿上防刺背心及配備手槍。值得一提的是，去年7.1崇光百貨門外發生刺警案，銅鑼灣一名警員左背中刀，施襲者自戕亡。管方及後有安排前線警穿着具防刺功能的戰術背心。

其餘四個足球場今日有向公眾開放

另外，除維修被封的兩個足球場外，其他四個足球場仍然開放予公眾。今日端午節公眾假期，不少市民與朋友相聚踢波、打藍球，有家長亦帶同子女共享天倫。場外的休憩處亦有不少外傭鋪好野餐墊，一邊吃小吃，一邊聊天。