最新疫情｜46處納強檢　包括灣仔鍾菜館、康怡海港薈【附全名單】

本港今日（4日）增加446宗確診，包括176宗核酸檢測陽性，快測呈報佔270宗，當中有64宗輸入個案。6月1日快測陽性做覆查，有72宗即20%覆查屬陰性，今日無新增死亡個案。兩個酒吧群組大爆發 Shuffle增27個案、LINQ多44宗，兩酒吧分別累積42及65宗個案。



今日（4日）是六四事件33周年，至今未有團體公開舉辦悼念活動及晚會，而銅鑼灣維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場昨晚已封閉，警方加強在銅鑼灣一帶巡邏，並呼籲市民不要參與未經批准集結，並指參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁群組聚集的相關罪行。



6月4日強制檢測公告

昨日疫情總覽：

【21:38】衞生防護中心公布最新強制檢測公告，46個地點上榜，包括源頭不明BA.2.12.1個案女患者曾到訪的灣仔北海中心 2 樓鍾菜館、康怡廣場海港薈、銅鑼灣翡翠明珠廣場 1 樓大家樂、將軍澳 PopCorn 商場 2 樓翠園及鰂魚涌太古城中心 1 樓百芳池上便當。

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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【20:15】新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日最新確診大廈名單顯示，過去14日共有2,126幢大廈出現確診者。十八區中，以沙田及觀塘區疫情最嚴峻，各有187幢大廈出現確診者，其次為元朗有165幢上榜。



至於新增出現確診者大廈方面，昨日（3日）呈報出現確診者大廈有330幢。新呈報大廈中有多個豪宅及中產屋苑，包括半山億元豪宅譽皇居、何文田君柏、赤柱海明山洋房，以及九龍站擎天半島5座等。另外，杏花邨昨日分別新呈報三幢大廈出現確診個案，該屋苑過去14日已分別有14幢大廈上榜。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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▼6月4日中午 維園部份圍封大批警員巡邏駐守 ▼



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【17:00】本港新冠肺炎疫情未斷尾，各區仍出現確診個案。港府今日（4日）表示，因應順天邨及東頭二邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向該邨的居民、清潔工和物業管理員派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼6月3日晚上維園一帶情況 ▼



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【16:49】

【酒吧Shuffle】多28個案，共42宗，分別28女14男

【酒吧LINQ】多44個案，合共65個案，18至41歲

【酒吧ZENTRAL】多2個案，共35宗，18男17女，17至30歲

【酒吧The Iron Fairies & Co】多3個，總共51個訪客2職員

【16:42】張竹君表示，新增一宗無源頭懷疑BA.2.12.1個案，患者為70女性，局住在太古城高山台怡山閣，之前無BA.2.12.1個案，5月28日有不適，5月31日快測陽性，暫無其他個案關連。傳染期曾到訪地方：

1)太古百芳池上便當：5月27日下午2點幾至5:30

2)將軍澳POPCORN翠苑：5月29日進食晚餐

3)灣仔鍾菜館：5月28下午2時半

4)銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂：5月28日早上10時30

5)康怡海港薈：5月26日中午

**相關地點未見其他傳播，但會納入強檢通告

【16:39】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，基督教宣基小學呈報五學生陽性， 為2A班學生，全班有24學生，全部這兩日有發燒，應該在班房坐得較近，2A班停課至6月9日，6月10日返學，班房小息有進食，但有隔板。另一班都有兩個案，但未必有關，小朋友最後上學日是6月2日。

【14:11】香港近日疫情徘徊在近500宗，與內地及澳門通關安排未見影。近日網上流傳消息，指澳門博彩業界和旅遊業界盛傳，港澳將可在8月1日重開口岸，並聲稱居民在一定條件下，無需隔離就可自由出入境。澳門旅遊局局長文綺華今（4日）稱，對相關網上消息感到詫異，強調有關消息並非由澳門旅遊局發出，重申澳門當局至今沒有收到放寬港澳兩地通關的消息。

【11:40】商務及經濟發展局局長邱騰華今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，「關一定要開」，但與其他地方通關的問題要審慎處理，特別是與內地通關上，內地花很大力氣才遏止當地疫情，認為「唔可以只顧一面嘅門，唔顧另一邊國內情況」。

【09:32】本港昨日（3日）新增499宗確診個案，當中包括兩名在幼稚園上課的幼兒。香港兒科醫學會會長葉柏強今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，若然學校內的師生大部份已接種疫苗，學校環境基本上安全，現時大部份學校的疫苗接種率達九成，但仍有個別小學及幼稚園的接種率只有五六成，建議政府在疫情尚算穩定的時間，多提供到校打針的服務。

【09:00】旺角富榮花園第四座昨晚圍封強檢，今早(4日)完成行動，其間666人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定個案。

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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▼6月3日部份確診大廈▼



▼6月3日端午節 赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動 ▼



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6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



+ 2

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 17

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼

