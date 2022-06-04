最新疫情｜Shuffle爆疫成第4個酒吧群組　警籲6.4勿未經批准集結

撰文：江麗盈 馬煒傑 梁思行 何瑞芬 歐陽德浩 黃金棋 林穎嫺
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今日（4日）是六四事件33周年，至今未有團體公開舉辦悼念活動及晚會，而銅鑼灣維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場昨晚已封閉，警方加強在銅鑼灣一帶巡邏，並呼籲市民不要參與未經批准集結，並指參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁群組聚集的相關罪行。

本港疫情連續3日在接近500宗水平徘徊，衞生防護中心發現上月底多宗快測陽性呈報覆檢後為陰性，但亦不排除疫情有輕微反彈。同時，蘭桂坊再有酒吧爆疫，位於好利商業大廈的Shuffle酒吧14名顧客確診，而變種病毒繼續於校園肆虐，香港基督教服務處時代幼兒學校有兩名全日制幼稚園學生確診，他們疑因午睡時間未有戴口罩而傳播，初步基因分析懷疑是變種病毒BA.2.12.1。

昨日疫情總覽：

疫情．6.3｜41處納強檢　包括爆疫蘭桂坊酒吧Shuffle【附名單】

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼

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▼6月3日晚上維園一帶情況 ▼

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染疫兒童出現多系統性炎症逾50宗　兒科醫生：打針免小朋友冒風險

【09:32】本港昨日（3日）新增499宗確診個案，當中包括兩名在幼稚園上課的幼兒。香港兒科醫學會會長葉柏強今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，若然學校內的師生大部份已接種疫苗，學校環境基本上安全，現時大部份學校的疫苗接種率達九成，但仍有個別小學及幼稚園的接種率只有五六成，建議政府在疫情尚算穩定的時間，多提供到校打針的服務。

【09:00】旺角富榮花園第四座昨晚圍封強檢，今早(4日)完成行動，其間666人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定個案。

強制檢測｜涉荃灣萬景峯、大圍名城等41處　爆疫酒吧Shuffle上榜確診大廈｜增335幢　貝沙灣、擎天半島及奧運站帝峯．皇殿等上榜疫情｜增499宗確診　張竹君：留意是否反彈　覆檢5.31快測23%陰性

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼

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酒吧接連爆疫　梁子超指場內活動或違規定　料疫情維持低水平傳播端午節｜上海封城糉子成本飆　疫下銷量跌2成　老字號兩招防變味六四33周年︱康文署周五夜封維園足球場　警員穿防刺背心巡銅鑼灣蘭桂坊再有酒吧爆疫　Shuffle共14人中招　一人曾訪Zentral端午節｜赤柱龍船鼓響市集不旺財　服裝店半日未開齋：一毫子都冇Triple O's、Café Crêpe強檢上榜繼續營業　食客仍光顧稱不知情沙頭角禁區開放旅遊　中英街暫不開放　參加首日團市民感可惜端午節︱赤柱正灘今舉行龍舟活動　祭神儀式祝願香港人人有工開

▼6月3日部份確診大廈▼

登革熱︱今年首宗　75歲曾訪新加坡老翁染疫仍留醫【附防蚊方法】變種病毒︱灣仔時代幼兒學校兩名鄰床午睡幼兒染疫　同房6人檢疫將軍澳健明邨污水樣本呈陽性　政府派6萬個快測包供自行檢測

▼6月3日端午節 赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動 ▼

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6月2日，中環酒吧LinQ爆疫

6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測

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▼2月16日　醫管局開設7間指定診所開始運作▼

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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼

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▼5月31日　疫苗通行證第三階段實施首日▼

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▼5月29日　衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

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▼5月28日　中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

▼6月1日起強制檢測公告▼

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