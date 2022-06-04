疫情．最新｜Shuffle爆疫成第四酒吧群組　警籲6.4勿未經批准集結

今日（4日）是六四事件33周年，至今未有團體公開舉辦悼念活動及晚會，而銅鑼灣維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場昨晚已封閉，警方加強在銅鑼灣一帶巡邏，並呼籲市民不要參與未經批准集結，並指參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁群組聚集的相關罪行。



本港疫情連續3日在接近500宗水平徘徊，衞生防護中心發現上月底多宗快測陽性呈報覆檢後為陰性，但亦不排除疫情有輕微反彈。同時，蘭桂坊再有酒吧爆疫，位於好利商業大廈的Shuffle酒吧14名顧客確診，而變種病毒繼續於校園肆虐，香港基督教服務處時代幼兒學校有兩名全日制幼稚園學生確診，他們疑因午睡時間未有戴口罩而傳播，初步基因分析懷疑是變種病毒BA.2.12.1。



昨日疫情總覽：

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月3日晚上維園一帶情況 ▼



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【09:32】本港昨日（3日）新增499宗確診個案，當中包括兩名在幼稚園上課的幼兒。香港兒科醫學會會長葉柏強今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，若然學校內的師生大部份已接種疫苗，學校環境基本上安全，現時大部份學校的疫苗接種率達九成，但仍有個別小學及幼稚園的接種率只有五六成，建議政府在疫情尚算穩定的時間，多提供到校打針的服務。

【09:00】旺角富榮花園第四座昨晚圍封強檢，今早(4日)完成行動，其間666人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定個案。

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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▼6月3日部份確診大廈▼



▼6月3日端午節 赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動 ▼



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6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼

