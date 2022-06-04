六四33週年｜維園中午數百警力嚴陣戒備　足球場等設施被鐵馬圍起

今年是六四33週年，康文署昨晚（3日）以「防止有人利用維園進行未經批准的公眾集會」為由，宣布將維園足球場、中央草坪等公園關閉，封閉令更橫跨三天，由6月3日晚上11時起，封至5日零時三十分。

《香港01》記者今日（4日）中午到維多利亞公園一帶觀察，目測有數百警員在維園中巡邏，維園停車場位置最少有20架警車停泊，公園各個出入口及已關閉設施均有警員駐守。



維園內暫停開放的設施則被鐵馬圍封。（馬煒傑攝）

警方日前指，留意到有人透過不同途徑，煽動其他人今日在維園一帶非法集結，可能利用有關場地進行非法活動。昨晚（3日）呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，以及避免聚集，並預告今日將於相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。

康文署昨晚下達封場令，過往舉行六四維園燭光晚會的足球場及中央草坪，昨晚起關閉。記者今日中午於港鐵天后站出入口所見，已有6名警員在場駐守，而維園泳池對出的停車場位置，有最少二十輛警車停泊。

警方在維園內亦部署大量警力巡邏，現場所見，約有數百警力在場戒備，全部均已穿著具防刺功能的戰術背心。而公園的出入口，以及暫時仍有開放的設施位置，均有警員駐守，而暫停開放的設施則被鐵馬圍封，接近天后站的出入口，便有多達12名警員駐守。

▼6月3日六四33周年前夕封維園▼



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而公園其他未被關閉的部分，則繼續有其他市民使用，例如有家長帶同小朋友到遊樂場遊玩。

▼6月3日六四33周年前夕的維園 警員身穿防刺背心巡邏▼

