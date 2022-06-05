最新疫情｜中環四個酒吧群組持續爆 婦染變種BA.2.12.1源頭未明
撰文：王潔恩 陳淑霞 孔繁栩 黃偉倫 黃煦緻 陳栢麟
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本港新冠肺炎疫情持續在400至500水平橫行，酒吧復業後，至今爆發四個群組，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案達195宗，今日（5日）或超越200宗水平，本港昨日（4日）增加446宗確診，其中一名70歲婦人疑屬BA.2.12.1感染，源頭未明，她傳染期到訪的太古城中心百芳池上便當、灣仔北海中心菜館等地方，昨納入強檢公告，同時，多間學校出現爆發，個別班級需要停課，包括將軍澳基督教宣道會宣基小學。
昨日疫情總覽：
▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼
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▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼
▼6月2日 土瓜灣利榮大廈封區檢測▼
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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼
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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼
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昨日疫情新聞總覽：
確診大廈｜增330幢 半山譽皇居、海明山洋房上榜 杏花邨佔3幢增446確診 太古城70歲婦染變種BA.2.12.1 傳染期曾訪多間食肆酒吧爆疫｜蘭桂坊群組單日增76人 LINQ急飆44宗、Shuffle多28宗順天邨及東頭二邨污水樣本呈陽性 政府派10萬個快測包供自行檢測四校現群組增14個案 將軍澳宣道會宣基小學5學生中招一班須停課網傳港澳8月免檢疫互通 澳門旅遊局澄清：無發出相關消息邱騰華：通關過程要審慎 「唔可以只顧一面嘅門」封區｜房署首5月統籌逾110次屋邨大廈圍封行動 稱會跟進長者需要染疫兒童出現多系統性炎症逾50宗 兒科醫生：打針免小朋友冒風險