最新疫情｜中環四個酒吧群組持續爆　婦染變種BA.2.12.1源頭未明

本港新冠肺炎疫情持續在400至500水平橫行，酒吧復業後，至今爆發四個群組，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案達195宗，今日（5日）或超越200宗水平，本港昨日（4日）增加446宗確診，其中一名70歲婦人疑屬BA.2.12.1感染，源頭未明，她傳染期到訪的太古城中心百芳池上便當、灣仔北海中心菜館等地方，昨納入強檢公告，同時，多間學校出現爆發，個別班級需要停課，包括將軍澳基督教宣道會宣基小學。



昨日疫情總覽：

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



▼6月2日 土瓜灣利榮大廈封區檢測▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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昨日疫情新聞總覽：