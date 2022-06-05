疫情．最新｜麗晶花園強檢揭一陽性個案　酒吧群組確診或破200宗

本港新冠肺炎疫情持續在400至500水平橫行，酒吧復業後，至今爆發四個群組，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案達195宗，今日（5日）或超越200宗水平，本港昨日（4日）增加446宗確診，其中一名70歲婦人疑屬BA.2.12.1感染，源頭未明，她傳染期到訪的太古城中心百芳池上便當、灣仔北海中心菜館等地方，昨納入強檢公告，同時，多間學校出現爆發，個別班級需要停課，包括將軍澳基督教宣道會宣基小學。



昨日疫情總覽：

【10:45】政府宣布，完成九龍灣麗晶花園第六座的強檢，行動中共565名人士接受檢測，並更正指當中發現一宗陽性檢測個案，不是較早時間所指的兩宗，衞生署衞生防護中心會安排跟進。自今日上午約九時三十分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊及佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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【10:30】政府呼籲市民繼續緊守抗疫措施。政府表示，本港新冠肺炎疫情持續在400至500水平橫行，酒吧復業後，至今爆發四個群組，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案達195宗，今日（5日）或超越200宗水平，本港昨日（4日）增加446宗確診，其中一名70歲婦人疑屬BA.2.12.1感染，源頭未明，她傳染期到訪的太古城中心百芳池上便當、灣仔北海中心菜館等地方，昨納入強檢公告，同時，多間學校出現爆發，個別班級需要停課，包括將軍澳基督教宣道會宣基小學。

政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈，應繼續緊守防疫抗疫措施。政府發言人表示，雖然第五波疫情明顯受遏制，每日新增個案亦從今年三月初高峰期的數以萬計，大幅下降至近期的數百宗，但隨着社會及經濟活動逐步重啓，疫情反彈風險仍然存在，巿民不容輕視。其中，食環署和警方在六月二日至三日共巡查了超過1 200間餐飲處所（包括酒吧／酒館）及其他處所，並因應涉嫌違反指示的情況提出檢控。

政府提醒餐飲處所及酒吧／酒館負責人須按「疫苗通行證」要求貼出告示，並使用最新版本的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式掃描顧客的電子針卡、醫學豁免證明書或康復紀錄二維碼。所有顧客（只購買外賣的顧客除外）亦必須在進入處所前，利用其手機／其他流動裝置上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。

▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



▼6月2日 土瓜灣利榮大廈封區檢測▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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