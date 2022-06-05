疫情．最新｜43處強制檢測　港大龍華街第三學生村宿舍上榜

本港新冠肺炎疫情升温，昨日新增515確診個案，42宗為輸入個案。新增個案中有3宗懷疑是BA.2.12.1個案，其中38歲女子於九龍城常樂街冠德冠勝閣居住，累計共錄得36個案與早前的麥當勞群組有關。四個酒吧群組持續爆發，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案超越200宗水平，由於有數十人曾到訪相關酒吧人士仍未能接觸到，衞生署衞生防護中心表示，會將相關個案轉介予相關部門作法律跟進。



昨日疫情總覽：

▼6月5日強制檢測公告▼



【23:00】食物及衞生局公布強制檢測公告，有42幢大廈及一間食肆上榜，曾於5月31日晚上8時至9時在大埔廣場地下沙隴餐廳人士，須明日或後日（6日或7日）前往進行核酸檢測；港大位於堅尼地城龍華街9號的賽馬會第三學生村日新學院、信興學院、志新學院及立之學院，如於5月30日至6月5日曾身處其中超過兩小時，也需進行核酸檢測。

堅尼地城龍華街9號「香港大學賽馬會第三學生村」全部四幢的住客及工作人員均需強制核酸檢測。（資料圖片／張家豪攝）

【22:00】政事務總署發言人表示，「疫苗通行證」已進入第三階段，所有進入餐飲處所及相關表列處所的顧客及訪客，均須符合相關疫苗接種要求。民政總署轄下的牌照事務處在長假期（即6月3日至5日）加強巡查其簽發牌照的處所，共巡查了由其簽發牌照的104個會址、2間酒店及25間遊戲機中心，當中並無發現違反防疫規定的個案。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



+ 2

【21:12】疫情持續，衞生防護中心今日（5日）更新確診者大廈名單，昨日（4日）新增294幢大廈有住戶呈報染疫，18區當中，東區以25幢大廈上榜佔最多，涉及漁灣邨、翠灣邨等多條公共屋邨；私樓則有賽西湖大廈9座。九龍區仍以觀塘佔多，有22幢上榜，包括安泰邨、安達邨等多條公共屋邨。

至於新界方面，以沙田及元朗上榜大廈最多，分別有22幢上榜，包括沙田曉翠山莊12及14、大圍站上蓋住宅名城2期2座、元朗嘉湖山莊景湖居 13 座及麗湖居 4 座等。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



【18:41】有多名居民感染Omicron分支BA.2.12.1的太古城翠湖臺鄱陽閣，晚上被圍封強制檢測，政府將於區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測，目標是在明日（6日）約上午11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

太古德思齊加拿大國際學校最早發病的學生及一名曾到太古城中心麥當勞的67歲男患者，都居於鄱陽閣。政府稱審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【18:34】根據防疫規例，當中列明酒吧不可有現場表演和跳舞活動，惟最近多間酒吧爆疫，坊間就DJ打碟是否違規引起爭議。食環署日前確認，DJ以任何形式與座位間人士交流互動或構成「現場表演」。

食環署回覆查詢時再表明，根據相關指示，酒吧或酒館負責人須確保場內員工和顧客沒有進行跳舞活動。而DJ獨自在座位間以外的房間內播放背景音樂，並與座位間人士沒有實質接觸互動，才不會視為現場表演。

▼6月5日．淺水灣一帶豪宅及 珀麗灣污水呈陽性▼



+ 5

【17:40】政府表示，荃灣區、南區、中西區有部份地方的污水檢測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，故將向有關地區派發約19萬個快速測試包，供他們自行檢測，當中包括珀麗灣，以及淺水灣多個屋苑，例如麗景園、淺水灣花園大廈、Grosvenor Place、影灣園深灣軒等。

▼沙頭角禁區沙頭角墟6月3日開放儀式▼



+ 45

【17:25】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，就算減去經覆檢後為陰性的確診數字，現時的實際確數字仍是偏高，如港大的即時有效繁殖率是1.353，又再次高過1，顯現本港疫情似乎是呈向上升趨勢，當然可能與社交距離措施調整有一定關係。她表示，雖社區大部分人曾經感染，但有部分之前並無外出，亦有人無接種疫苗，故現時有機會在社區在感染，重申接種疫苗絕對能夠有效預防重症及死亡，並建議若有活動不能避免出席的話，應時刻保持嚴謹防疫措施。

香港大學醫學院的本地個案即時有效繁殖率升至1.353，為3月初以來新高。（港大醫學院網頁截圖）

▼6月3日．金鐘太古廣場Triple O's、中環Café Crêpe如常營業▼



+ 2

【17:05】醫院管理局公布，有瑪麗醫院矯型及創傷科病房註冊護士確診，經追蹤後，已為全部24名病人做檢測，一名病人結果呈陽性，病毒量偏低，院方仍正調查有無其他感染及追蹤是否與護士感染有關，現在相關病房已收新症、轉院及出院安排，會暫停探訪，並會與家人聯絡，看一看可以如何按排探訪，已安排隔離及消毒。

另外，北區醫院ICU有3名醫生快測呈陽性，正等候進一步檢測結果，3人最後工作時間為6月2日，過去14日內沒有接觸確診病人。工作期間有穿著防護裝備，防已為相關同事及病人做檢測，即時在工作地點安排徹底清潔及消毒。3人早前與另外三名醫生在醫院外有飯聚，另外三名醫生暫時無病徵，正等作進一步安排病毒測試。

提醒所有醫護，疫情期間應盡量避免參與大型聚餐活動，即使出席時都要守規，減低感染風險

【16:52】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示， 中環酒吧Zentral及The Iron Fairies之前各有數十宗人未接觸到或未做檢測，已轉交有關當局做法律跟進，而今日找到的個案，可能遲少少做返強檢而找到；LINQ剛完成強檢令，可能有些仍然仲做緊，只有數10宗仍未做；至於Shuffle應該今天才到期，故數字可能會有變化。

問及會否界定酒吧群組已達嚴重水平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君未有正面回應，只是表示相關患者由於較年輕，故病徵較輕，如發燒、喉嚨痛及流鼻水；Zentral及The Iron Fairies，基因排序是BA.2.2，與本地流行差不多，未有嚴重病例，而LINQ及Shuffle則暫時未有排序結果。

四間爆疫酒吧累計染疫人數。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



【16:40】酒吧群組再增加，Shuffle酒吧增27宗，累計69人染疫，年齡18至41歲，40女、29男，於5月29日最早感到不適。該酒吧合共9位員工，當中4人快測陽性，但員工發病日期不太早，估計是介乎6月2日至6月4日，有可能當時受感染。

【16:33】本港昨日新增515確診個案，42宗為輸入個案。新增個案中有3宗懷疑是BA.2.12.1個案，其中38歲女子於九龍城常樂街冠德冠勝閣居住，累計共錄得36同麥當勞群組相關。第五波累計120.2522萬宗，其中核酸檢測陽性75.3389萬宗、快速測試陽性45.2133萬宗。

【16:04】疫情持續，政府早前宣布抽樣調查快測平台的申報結果，要求部份呈報人士進行核酸覆核測試。政府今日（5日）表示，衞生署衞生防護中心在檢測容量許可的情況下，將要求全部呈報人士進行核酸覆核測試。

呼吸道系統專家梁子超認為第五波大爆發時，當局未有能力做覆檢，但現時社區個案下滑，相信當局絕對有能力為每一個呈報個案進行覆檢。他強調，假陽性的主要原因並非市民虛報結果，而是現時社區的發病水平低，真陽性出現的頻率降低，假陽性的比例自然上升。

【12:35】第五波疫情持續，​政府今日（5日）表示，市民如透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報個案，衞生防護中心在檢測容量許可的情況下，將要求全部呈報人士皆進行核酸覆核測試。當局又指，截至6月3日為止，已有三名提供虛假快測資料的人士被捕。

【12:19】疫情持續逾兩年，學校曾多次停課。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝今早（5日）出席電台節目時表示，今年4月學校正式復課後，即有四宗學生輕生個案，5月更上升至七宗，數字創三年以來的新高，情況令人擔憂。本月踏入考試季節，各方更要加倍小心留意學生的精神健康。

葉亦認為，來自低收入家庭的學生壓力更大，故需更多支援，希望能夠讓他們對明天有盼望，避免產生自殺傾向及精神問題。他又建議，在現有正規課程之上設立精神健康課程，促使各界對學生精神健康的關注，並「唔好覺得係額外嘢。」

▼6月3日．金鐘太古廣場Triple O's、中環Café Crêpe如常營業▼



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【10:45】政府宣布，完成九龍灣麗晶花園第六座的強檢，行動中共565名人士接受檢測，並更正指當中發現一宗陽性檢測個案，不是較早時間所指的兩宗，衞生署衞生防護中心會安排跟進。自今日上午約九時三十分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊及佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開，並已在今日約十時解封。

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日．有顧客到旅行社查詢▼



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【10:30】政府呼籲市民繼續緊守抗疫措施。政府表示，本港新冠肺炎疫情持續在400至500水平橫行，酒吧復業後，至今爆發四個群組，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案達195宗，今日（5日）或超越200宗水平，本港昨日（4日）增加446宗確診，其中一名70歲婦人疑屬BA.2.12.1感染，源頭未明，她傳染期到訪的太古城中心百芳池上便當、灣仔北海中心菜館等地方，昨納入強檢公告，同時，多間學校出現爆發，個別班級需要停課，包括將軍澳基督教宣道會宣基小學。

政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈，應繼續緊守防疫抗疫措施。政府發言人表示，雖然第五波疫情明顯受遏制，每日新增個案亦從今年三月初高峰期的數以萬計，大幅下降至近期的數百宗，但隨着社會及經濟活動逐步重啓，疫情反彈風險仍然存在，巿民不容輕視。其中，食環署和警方在六月二日至三日共巡查了超過1 200間餐飲處所（包括酒吧／酒館）及其他處所，並因應涉嫌違反指示的情況提出檢控。

政府提醒餐飲處所及酒吧／酒館負責人須按「疫苗通行證」要求貼出告示，並使用最新版本的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式掃描顧客的電子針卡、醫學豁免證明書或康復紀錄二維碼。所有顧客（只購買外賣的顧客除外）亦必須在進入處所前，利用其手機／其他流動裝置上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。

▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



【00:12】新冠疫情持續，蘭桂坊酒吧群組不斷爆出新個案。食環署周六晚上（4日）表示，於6月2日及3日加強到餐飲處所巡查，並與警方採取聯合行動。最終有6間食肆及4間酒吧負責人，因違例被處罰，包括晚上及凌晨停業，日間須遵守每枱2人上限。此外，分別有1名食客及員工，因涉嫌違反「安心出行」及「疫苗通行證」的規定，被發出罰款通知書。

酒吧禁現場表演，但近日中環4間酒吧出現群組，部份酒吧有DJ表演，有團體指防疫例未寫明DJ表演是否屬現場表演。食環署今指，其專題網頁內的「酒吧/酒館常見問題」有解釋何謂「現場表演」，當中指若操作音響器材的唱片騎師（一般稱為DJ）獨自在座位間以外的DJ房間內播放背景音樂，與座位間人士沒有實質接觸，則一般不會視為現場表演。反之，若DJ以任何形式在場與座位間人士交流互動則有可能構成「現場表演」。

▼6月2日 土瓜灣利榮大廈封區檢測▼



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昨日疫情新聞總覽：

▼6月1日起強制檢測公告▼



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▼6月3日．赤柱舉行辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼

