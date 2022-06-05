滙豐全線死機！　網上理財故障無法登入　櫃員機一度顯示暫停服務

撰文：孔繁栩 王潔恩
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滙豐網上理財APP及櫃員機今日（5日）中午前出現故障，手機理財APP及網上理財無法辦理理財服務，顯示「交易指示已被中斷，現正進行系統維修」，其後甚至無法登入。而位於葵興港鐵站的恒生銀行櫃員機顯示「暫停服務」及港幣提款服務暫停」。

滙豐銀行回覆查詢表示，由於系統出現故障，部份服務未能處理，正進行搶修，會盡快處理。

滙豐網上理財APP及網上理財中午開始出現故障，登入無法理財，顯示「交易指示已被中斷，現正進行系統維修」，著客戶到分行辦理，理財APP其後更無法登入，顯示「暫停服務，抱欺，我們暫時未能提供有關服務，請稍後再試」。

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《香港01》記者下午到葵興港鐵站的恒生銀行櫃員機顯示「暫停服務」及港幣提款服務暫停」，有支票機及自動櫃員機無法服務，有市民打算到現場提款後，卻無法領取現金，及後有職員趕到維修。不過，現場仍剩一部自動櫃員機可提供服務，有數名市民要排隊領錢。

另外，今日是賽馬日，但馬會網上轉賬服務，亦因滙豐網上理財故障而未能成功入錢。

滙豐銀行回覆查詢表示，由於系統出現故障，部份服務未能處理，正進行搶修，會盡快處理。

馬會網上轉賬服務亦因滙豐網上理財故障而未能成功。（讀者提供圖片）
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