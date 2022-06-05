疫情｜增515宗個案　病毒繁殖率上升　兩成快測個案覆檢後為陰性

新冠肺炎疫情持續，今日新增515宗確診個案，包括42宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日病毒的即時繁殖率升至1.353，個案或有上升趨勢。她又指，新增3宗懷疑懷疑是BA.2.12.1個案，其中38歲女子於九龍城常樂街冠德冠勝閣居住，累計共錄得36宗個案與麥當勞群組相關。張竹君又指，過去7日快速檢測陽性的覆檢個案中，有大約20%覆檢後發現為陰性。



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個案有上數趨勢 估計與社交距離措施放寬有關

今日新增515宗確診個案，包括136宗核酸檢測以及379宗快速檢測個案。張竹君表示，6月2日的快速檢測陽性個案中，經過核酸檢測覆檢後，有44宗，即14%實為陰性結果。她續指，過去7日的快速檢測陽性覆查中，有大約20%其實為陰性個案。

問到疫情的趨勢，張竹君表示，在扣除快速檢測的錯誤個案後，實際確診數字仍然偏高，香港大學的即時有效繁殖率是1.353，數字大於1，似乎個案有上數趨勢，估計與社交距離措施放寬有關。

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另外，今日有42宗輸入個案。張竹君提到，有兩宗個案懷疑回港後染疫，分別於5月23日從菲律賓及台灣抵港，二人都曾於社區有活動，而且病毒量較高，相信有機會為本地個案，會再做基因分析，了解是復陽抑或本地個案。

感染BA.2.12.1病毒38歲確診女子居於九龍城

張竹君又提到，有新增的BA.2.12.1個案，涉及一名於九龍城常樂街冠德冠勝閣居住的38歲女子，其兩名家人同樣受感染，估計同屬BA.2.12.1個案，累計共錄得36同麥當勞群組相關。此外，日前爆發的上智英文書院爵士舞班群組，再多一名學生確診，他曾與兩名確診者玩耍，群組累計九名學生及一名教師確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

再多4名新冠患者離世 其中一人為做過搭橋手術98歲男子

死亡個案方面，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，新增四名患者離世，涉及三男一女，年齡介乎68至98歲。當中98歲男病人本身有三高，做過搭橋手術，曾打兩針疫苗，於5月25日確診，昨日在家中不省人事。另外，91歲女死者及85歲男死亡，同樣都有打兩針，前者有心臟病、血壓高、糖尿，6月2日因因心臟病發入院，延至昨日不治；後者則有栢金遜及心藏病。

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關慧敏又提到，瑪麗醫院矯型及創傷科病房昨日有一名注冊護士確診，之後全部24名病人接受檢測，當中一名病人結果呈陽性，病毒量較低，院方正調查是否與確診護士感染有關。她續指，該病房現時停收新症及暫停出院安排。

關又指，北區醫院深切治療部有三名醫生快測結果呈陽性，三人過去14日內沒有接觸確診病人，而且工作期間有身穿防護裝備，並無病人屬密切接觸者，已為深切治療部員工及病人做檢測。她又指，三名醫生早前與另外三名醫生在醫院外有飯聚，不過另外三人暫時無病徵，正等待進一步安排病毒測試。