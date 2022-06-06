疫情．最新｜變種病毒BA.2.12.1殺入何文田　冠德苑一家三口中招

本港新冠肺炎疫情升温，昨日（5日）新增515確診個案，並有4名確診患者離世。新增個案中有3宗懷疑是Omicron變種病毒分支BA.2.12.1個案，其中38歲女子於何文田常樂街冠德苑冠盛閣居住，為家中第三名患者，累計共錄得36個案與早前的麥當勞群組有關，衞生署推測區內有隱形患者播毒。



另外，四個酒吧群組持續爆發，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案超越200宗，由於有數十人曾到訪相關酒吧人士仍未能接觸到，衞生防護中心表示，會將相關個案轉介予相關部門作法律跟進。



昨日疫情新聞總覽：

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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香港大學醫學院的本地個案即時有效繁殖率升至1.353，為3月初以來新高。（港大醫學院網頁截圖）

▼6月5日．淺水灣一帶豪宅及 珀麗灣污水呈陽性▼



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四間爆疫酒吧累計染疫人數。

【08:00】新冠疫情下航空業大肅條，過往為「天之驕子」的機師亦失業，一名前港龍機師曾在社交媒體分享轉職九巴車長的經歷。近日九巴受訪時透露，現時仍有約10名前機師擔任車長，並指車長的學歷較往高，從前持有學士學位的只佔非常少數，但去年每10位入職車長，就有一人有大學或上學歷。

九巴亦指，經濟情況會影響招聘，部份人從未打算進入巴士業，卻在機緣巧合下，視之為長遠目標。九巴助理車務總監（西部）楊晉瑋於大學主修酒店管理，畢業時適逢金融海嘯，酒店業慘淡，之後偶然知悉九巴聘請車務督察決定應徵，結果一試就渡過了14年，由前線員工，晉升至主要行政人員，管理巴士營運。九巴指車長、督察等職位可視為「踏腳石」，員工可透過內部轉職，晉升至其他職位，楊晉瑋並非孤例。

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【07:30】新冠疫情肆虐近兩年半，限聚令、口罩令、勤洗手等已成為日常生活的一部份，醫院、學校及安老院舍等亦引入嚴格感染控制措施，由香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的一項最新研究發現，相關措施不但有助抗疫，亦可減少由包膜細菌如甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌等引起的社區發病之敗血病，市民抗生素用量顯著減少。

根據該個已在醫學期刊《Antibiotics》刊登的研究結果。研究團隊認為，當冬季新冠病毒或流感高峰期，有需要維持預防感染控制措施，全民戴口罩亦尤為重要，相信亦有助減少抗生素消耗，籍此降低抗藥性細菌流行。

【07:00】第五波疫情期間爆發後，公立醫院、安老院停止家屬探訪，不少彌留之際病人未能與家人見最後一面。養和醫院長者醫健主任老人科專科醫生梁萬福表示，病人及家屬不想再「吊住條命」，寧願簽署「不作心肺復甦法文件」和「預設醫療指示」，不再接受維持生命的治療，選擇在家中度過人生最後時光，他指查詢在家離世比疫情前多一倍。

▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼



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▼6月2日．有顧客到旅行社查詢▼



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▼6月3日．赤柱舉行辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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▼沙頭角禁區沙頭角墟6月3日開放儀式▼

