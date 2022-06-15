校園天地｜明愛胡振中中學成為恒生低碳校園先導學校

恒生銀行與低碳想創坊本年宣布推出「減碳恒動－恒生低碳校園」。這計劃以可持續概念運作，旨在透過提高生產及使用可再生能源來減少碳排放，並在學校推行氣候教育，讓學生們持續在關注氣候變化的環境中學習，啟發學生就氣候變化採取行動。而明愛胡振中中學正式成為恒生銀行「減碳恒動－恒生低碳校園」兩所先導學校之一，與恒生銀行及低碳想創坊一同推動減碳生活，為地球的健康出力。



（明愛胡振中中學提供）

明愛胡振中中學有來自超過15個國家地區的學生，對全球性的議題一直都非常關注。全球氣候變化問題嚴重，作為全球公民的學生更應該想方設法去解決有關的問題，推動全球的可持續發展。而明愛胡振中中學一直希望讓學生透過不同的活動，讓學生關心身邊發生的一切，甚至去嘗試解決有關的問題，藉以提升學生的廿一世紀技能，包括創造力、溝通能力、協作能力等。

（明愛胡振中中學提供）

在香港，可再生能源僅佔總能源消耗的0.2%，把可再生能源在發電燃料組合中的比例提升是香港氣候行動藍圖的一部分。有見不少海外國家成功在學校推廣太陽能應用和氣候教育，恒生與低碳想創坊致力在同樣擁有發展減碳潛力的香港，善用政府「上網電價」政策，引入這有意義的舉措。

（明愛胡振中中學提供）

明愛胡振中中學歐海健校長表示，除了為香港及世界的可持續發展出力，更重要是藉著計劃，讓學生學懂什麼是ESG，這分別是環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance），就是社會永續發展的指標。歐海健同時指出，學校的課程、活動及比賽是「三者連成一綫」，除了日常課程學習滲入可持續發展的元素外，更透過每星期兩節的iFuture活動，同學按興趣及專長揀選活動，學習專業知識後再參與體驗活動，最後透過參加比賽了解個人如何為地球出多一分力，「我們最希望同學肯學、肯嘗試，肯挑戰，更重要的是為地球的可持續發展出力。」

（明愛胡振中中學提供）

學校兩名非華語中五女生Kylie和Angeline受菲律賓家鄉農田耕作不足的啟發，研發智能環保水耕系統，通過編程與太陽能系統，自動為植物提供水、光線和營養液，令植物不受天氣影響，任何時間都能吸收光線成長，也可節省人力和時間，「我們希望不只是菲律賓，而是全世界的人民都可以反思如何讓地球可持續發展，建構一個更環保的地方讓大家生活。」

各持份者抱著共同的信念，希望透過這個創新項目，將太陽能知識融入教學，讓學生對可再生能源及氣候變化有更深的認識，讓大家探索和實踐綠色生活，並支持香港邁向低碳經濟，期望於2030 年或之前能達至碳中和。

（內容由明愛胡振中中學提供）

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