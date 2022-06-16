校園天地｜華富邨寶血小學　校本言語治療服務

華富邨寶血小學本學年繼續聘任言語治療師梁詩敏姑娘，於校內推行校本言語治療服務，包括及早識別、轉介和支援校內有語障的學生，並為他們提供適切的評估及治療。（內容由華富邨寶血小學提供）



家長講座（華富邨寶血小學提供）

為促進家校溝通，讓家長更了解子女的語言障礙及掌握家居訓練技巧，言語治療師梁姑娘會以面談或電話諮詢的方式與家長保持聯繫，講解學生的強弱之處、治療進度及回應家長的提問和憂慮。

梁詩敏姑娘與中文科教師協作教學（華富邨寶血小學提供）

言語治療師梁姑娘延續去年與中文科教師的協作教學內容，以偵探查案形式配合運用校內教師編制的《語文寶庫》作為小法寶，將言語治療技巧引進常規課堂，達至「以說帶寫」的目標。協作教學當天以「華寶童創市集日」為主題，同學們積極參與說話活動，並根據情景運用恰當詞彙及敘事元素講述當天情況。

同學們積極運用敍事小法寶說話（華富邨寶血小學提供）

本學年，言語治療師梁姑娘除了為新入職教師及教學助理舉行「如何及早識別懷疑有言語障礙的學生」為題的講座外，亦為語文科教師舉辦「如何提升學生的詞彙學習能力」工作坊，加深教師認識有語障的學生面對的語言、溝通和學習困難，及早識別並轉介學生接受適切的評估及治療，協助學生掌握提升語言能力的方法。另外，學校亦舉辦了家長及學生講座，教導家長如何於坊間搜尋及使用合適的免費教材，令其能於家中有效提升子女的語言能力。

適當言語治療能改善學生的發音，提升他們在邏輯思維、口語理解及表達能力。經過言語治療及訓練，學生會達到增強自信和提升溝通技巧的目標。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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