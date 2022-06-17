校園天地｜天主教鳴遠中學　全方位學習日　全方位關顧學生成長

天主教鳴遠中學一向重視學生品格培育，致力協助學生建立「堅毅」、「尊重」、「責任感」、「同理心」和「國民身份認同」等正面價值觀和態度。學校透過設立全方位學習日，規劃成長訓練活動，初中階段以「關愛」、「共融」、「堅毅」等價值教育為重點；而高中階段則著重學生「自我管理」、「正向思維」、「溝通協作」、「生涯規劃」等高階能力的訓練，使學生成為具有豐富學識、良好品格的社會未來棟樑。（內容由天主教鳴遠中學提供）



自從2020年至今，因應新冠肺炎疫情衝擊了校園生活，學生需多次反復適應網課及實體課的學習模式，同時大部份課外活動亦被迫停止。這對處於品格培育重要階段的中學生而言，難免會有負面影響。疫情肆虐，衝擊社會環境和家庭經濟狀況等，對學生的心理質素，更是雪上加霜。當四月下旬學校回復實體課後，天主教鳴遠中學便着手籌辦全方位學習日，由校內負責學生成長支援工作的各個組別組織活動。在合乎社交距離措施的要求下，安排全校同學，在上午進行不同類型的學習活動，包括紀律訓練、實地考察、升學資訊和傷健共融等元素，讓同學在一個輕鬆及安全的環境下，暫時放下學習壓力，從建立正面價值觀入手，積極地裝備自己。

學生支援組:共融關愛、盡展潛能

學生支援組 同建和諧校園（天主教鳴遠中學提供）

天主教鳴遠中學一直推行「全校參與模式融合教育」，致力建造一個充滿關愛、共融的校園。雖然社會人士對自閉症譜系有較多的認知，但由於具自閉症特徵的學生多不擅社交溝通，行為和興趣都有別於他人，往往讓人誤解，甚至成為被欺凌的對象。有見及此，學校在今學年參與了香港教育大學舉辦的「欺凌融異-校園共融」計劃，希望透過合辦不同的活動，讓學生學習分辨欺凌和應對欺凌的技巧，實踐關愛、和諧、尊重的理念。

透過全方位學習日，學生支援組舉辦了主題為「認識欺凌實驗室」的半天體驗活動，讓初中學生以故事形式認識欺凌，透過活動、影像和小組分享，親身經驗、講述面對欺凌時的經歷和感受。另外，學生透過參與不同的攤位遊戲，讓他們反思社交上有個別差異同學的日常經歷。

學生當天表現投入，並樂意分享過去的自身經歷和個人感受。透過工作坊，令他們嘗試體驗自閉症障礙人士的生活，從中探索和建立正面的價值觀和同理心，達至和諧校園、共融社會。

課外活動組:動融運動、逆境自強

課外活動組參加了由香港傷殘青年協會主辦的賽馬會「動。融」運動計劃，邀請他們到校舉辦「傷健。運動。共融」工作坊，讓中一及中二學生參加。

該活動讓學生透過不同類型的活動，例如:坐地排球、輪椅籃球及單手穿外套等，體驗傷殘人士在運動時或日常生活上的限制和不便。同時在活動中更設有義工團隊分享環節，好讓學生能與義工進行對話，從而學習如何面對逆境及解決困難。在交流環節時，學生主動發言及提問，互動氣氛良好。

天主教鳴遠中學盼望學生能透過是次活動，藉著親身經歷和體驗去建立傷健共融的價值。在新冠肺炎疫情後，學生更需明白個人的限制和困難，宜用正面的態度去應對逆境。

德育、公民及國民教育組:走在港島、出謀獻策

以小組形式進行專題研習，是本校中三級的重要學習經歷，目的是訓練學生探究問題、蒐集資料、整理分析、文字滙報等共通能力。為達到更佳的學習效果，專題研習活動會安排在全方位學習日進行，藉此進行境內外實地考察、論壇訪問等，從而豐富學生的學習經歷，讓其關心社會，建立國民身份認同。

山頂考察（天主教鳴遠中學提供）

本年度的中三級專題研習，由生活與社會科及德育、國民及公民教育組一同負責，因應作為香港產業支柱之一的旅遊業，仍然在新冠肺炎疫情下處於冰封狀態，故以「重振香港旅遊業」為探究主題，讓學生前往香港的重要旅遊景點進行實地考察，從而思考如何吸引來自世界各地，尤其大灣區的旅客來港旅遊，在疫情後提振旅遊業。最後學生總結所想，以書信形式向候任行政長官李家超先生作出建議。

疫情期間，大部份同學長時間宅居抗疫，對於能夠外出進行考察感到興奮。當日一行人先到山頂，沿途細心聆聽一些香港典故，並俯瞰維港兩岸的景色，學生稍後到附近的商場，思考有什麼旅遊項目環節是需要增設，以增加景點的吸引力。

其後學生再到香港仔海濱公園，乘座特色舢舨船，環繞香港仔避風塘一圈，讓他們從中了解漁村風情、漁民生活和避風塘今昔，並嘗試提出一些可以活化前珍寶海鮮舫的建議。

天主教鳴遠中學一直以培育學生成為良好公民為重點關注事項，鼓勵學生關心社會、認識國家。學校期望疫情持續穩定受控，在解除出入境限制後，使我們能安排更多境內外考察，交流或義工服務活動，貢獻社會和國家。

訓導組:解難協作、鍛鍊自信

天主教鳴遠中學對領袖訓練的期望，就是透過活動讓學生建立團隊精神及訂定個⼈⽬標，提高其決策及應變的能⼒，提升個⼈形象、素質及自信。訓導組安排信望愛歷奇訓練中心導師為中四同學舉辦成長支援活動。

當日學生從「揭揭樂」活動中，學習到面對突發事件時的逆境的處理方法，明白過程中需冷靜分析，認識解決困難的多樣性，及需關⼼團隊成員彼此的需要。學生在「踏出我未來」活動中，需用筷子將積木傳送，由最後⼀位組員將積⽊夾到指定地⽅之後放下，最後要砌成⼀個⾼塔。 高塔設計是代表他們中四⽬標及⽅向。活動中讓同學們體會溝通的動重要性和主動伸出援手。紅歷了兩小時的充實活動後，同學們很珍惜在復課後難得的團體活動及豐富的成長課。

輔導組:舒展心靈、悠閒放空

疫情及社交距離措施，導致人際關係的疏離；狹窄的居住環境，令家庭成員間的衝突；社會經濟的不景氣，學業及朋輩等因素均對學生的精神健康造成一定的負面影響。天主教鳴遠中學一直關注同學精神健康情況，故輔導組在全方位學習日中邀請遊樂場協會觀塘區平行心間機構，為中四級同學進行舒展身心活動。

活動共分兩部份：首先教導同學進行瑜伽伸展活動；其次練習靜觀技巧，從而協助同學建立正面健康的生活態度，以及提升學生身心健康。活動分開男女組別進行，為學生提供短暫的私人空間，讓學生可以放低日常生活的負擔，專注地感受當下，釋放累積的負面情感，引領學生學習掌握舒緩精神壓力的方法和技巧。 當天活動完成後，大部分的學生展示出難得一見的平和輕鬆笑容。

升學及就業輔導組：升學擇業、同創前路

了解到中五級學生面對公開考試的挑戰，及對前景的擔憂，升學及就業輔導組特意安排活動讓學生探索未來。在全方位學習日，學生先在校內聆聽中六畢業出路簡介，目的讓學生及早為公開考試後出路作出規劃。

其後學生乘車到勞工處青年就業起點(YES) ，了解該中心所提供的一系列服務，例如不同職業初探的工作坊、面試求職工作坊、不同大型機構面試日及免費文書處理服務等，讓他們掌握更多就業及創業的資訊。

學生了解中心服務介紹後

，更即場參與職業性向測試，以了解個人特質 。大部分學生表示參觀活動多元化及實用，讓他們明白到中六畢業生的多種出路。

（內容由天主教鳴遠中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。