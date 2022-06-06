渣馬死因｜醫療輔助隊員指跑手被發現時頭身向下　臉呈灰紫色

五旬男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因庭今（6日）續審。第三名到場的醫療輔助隊隊員供稱，他收到指示指有人暈倒，他們花了約12分鐘跑至現場，當時該跑手的頭及身體面朝向下，臉呈灰紫色，已沒有呼吸及脈博。



死者李文德(50歲)，基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，送東區醫院救治至同月24日不治。香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。

主要證人供詞及當日比賽情況。(詳看下圖)

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收到指示稱有男子跑道上暈倒

醫療輔助隊隊員楊仕中供稱，他當日早上收到上級指示有傷者須協助，惟消息僅指有一名約50歲的男子在跑道上暈倒，其他訊息則不詳。楊遂與3名隊員跑往案發地點，但他們途中感到有些乏力，最終楊花費了約12分鐘成為3人中最早找到李的人。當時李身上沒有毛氈覆蓋，頭部、身體面朝向下，楊立即檢查李的身體狀況，發現對方已沒有呼吸和脈搏，不省人事。

幫李翻身後見其臉色呈灰紫色

楊續指，當時現場兩名隊員忙於照料李，楊提議幫李翻身面向天，以便清楚看到其面部、作詳細檢查及進行心肺復蘇。楊之後再檢查發現李臉色呈灰紫色，代表其可能情況好危急，有呼吸困難，甚至休克的情況出現。

做了5次心肺復蘇法後救護車抵達

期後，一名自稱醫生的跑手向楊出示相關文件後，為李作更專業的檢查及急救，楊在旁協助，在大概做了5次心肺復蘇法循環後，有救護員從抵達的救護車上取下自動體外心臟去顫器為李急救，惟機器顯示不需要電擊，李隨即上救護車送往醫院。

案件上周一度因研訊主任許珉諾快速測試呈陽性而須押後，許今早稱進行過核酸檢測後確定為陰性，研訊今繼續。

研訊午續。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)