疫情．最新｜兩數據證疫情惡化　一名患者傳染1.5人創三個月新高

本港新冠肺炎疫情持續升温，昨日（5日）新增543確診個案，是第五波疫情回落後，創4月22日錄得574宗後新高。疫情持續惡化，港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率創三個月新高，繼一周前升穿1後，最新達到1.5495，代表一名患者可傳染給1.5人，而持呈持續急升趨勢。



港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率，最新升至1.5495，即代表一名患者傳給約1.5個人，且形持續上升。（港大醫學院網頁圖片）

昨日疫情新聞總覽：

增543宗創個半月新高 拒交覆檢樣本或執法

▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



+ 2

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



+ 1

▼6月1日起強制檢測公告▼



+ 25

▼6月2日 中環酒吧LINQ爆疫▼

