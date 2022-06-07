疫情．最新｜林鄭：社交距離限制維持至6.30 今起快測呈報全覆檢
撰文：黃偉倫 馬煒傑 黃煦緻 王潔恩 歐陽德浩 梁思行 江麗盈 陳栢麟 林穎嫺 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩
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本港新冠肺炎疫情持續升温，昨日（5日）新增543確診個案，是第五波疫情回落後，創4月22日錄得574宗後新高。疫情持續惡化，港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率創三個月新高，繼一周前升穿1後，最新達到1.5495，代表一名患者可傳染給1.5人，而持呈持續急升趨勢。
昨日疫情新聞總覽：
▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼
▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼
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【09:30】確診數字反彈，昨新增543確診個案，為4月22日後新高，學校呈報個案佔204宗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早在電台節目表示，現時學校有快速機制找到確診個案，認為不用「一刀切」全校停課，形容學校對學生至關重要。他又指，現時3至11歲學童接種率不理想，並建議當局參考內地分開「兩條數」計算確診個案，即無症狀不稱為確診，有症狀才界定為確診：「等市民知道打針後只係感染，但無症狀，某程度上不叫做病。」
▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼
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增543宗創個半月新高 快測陽性者須核酸覆檢 拒交樣本者或執法單日204宗學校呈報染疫破紀錄 方方樂趣12小學生確診3班停課一周至少兩人2次感染 中Omicron兩分支病毒 梁子超：呼吸道難永免疫中環Café Crêpe員工確診 疑麥當勞群組病人傳染 負責人斥無通知疫苗接種中心近40職員除口罩大合照 梁子超：不理想、應以身作則疫情反彈 有意見指應做全民強檢 何栢良：能額外得到甚麼好處？
▼6月1日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜李寶椿聯合世界書院等41地方上榜 確診大廈多45幢三區污水呈陽性 包括東涌映灣園、藍天海岸 政府派20萬份快測包疫情反彈 有意見指應做全民強檢 何栢良：能額外得到甚麼好處？運房局：將研究改建閒置校舍作過渡屋 疫情緩和後才能改建方艙海洋公園水上樂園推年票 早鳥85折 身份證有兩號碼本月半價入場
▼6月2日 中環酒吧LINQ爆疫▼