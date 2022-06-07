疫情．最新｜49處強制檢測　君悅咖啡廳及安利魚蛋粉麵7食肆上榜

今日起衞生防護中心只公佈核酸檢測陽性個案，本港今日（7日）新增489宗確診個案，當中包括新增直接核酸陽性個案231宗，以及過去數日成功網上登記，昨日已核實的快測個案258宗，今日輸入個案53宗，學校呈報72宗，死亡個案增3宗。



近日疫情有反彈趨勢，昨（6日）呈報543宗確診，創4月22日後新高，特首林鄭月娥今早（7日）行會前見記者稱，現時難以斷言疫情呈上升的趨勢，但可以確定6月30日前，入境限制和社交距離措施都不會改變，即既不會放寬亦不收緊。疫情持續惡化，港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率創三個月新高，繼一周前升穿1後，最新達到1.5495，代表一名患者可傳染給1.5人，而持呈持續急升趨勢。



另外，旅發局新一輪「賞你遊香港」，第二批行程登場，市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選逾100個行程，再於明早（8日）10時起透過各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。



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港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率，最新升至1.5495，即代表一名患者傳給約1.5個人，且形持續上升。（港大醫學院網頁圖片）

昨日疫情新聞總覽：

增543宗創個半月新高 拒交覆檢樣本或執法

▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼



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【23:55】日本6月10日開關，准許外國人入境旅遊，不少港人「回鄉」心切。日本觀光廳今日（7日）公布的安排，規定必需有導遊陪同，但未有限制旅行團人每團人數。旅行社EGL東灜遊表示，根據日本最新旅遊指引，將令日本旅行團費有大幅下調空間，即推出北海道、東京七天旅行團，費用約為19,999港元，當中包括七晚香港隔離檢疫酒店；如客人自行預訂隔離酒店，費用則減至15,869元，預計10人便可成行。

▼5月7日強制檢測公告▼



【23:25】食物及衞生局公布強制檢測公告，有7間食肆及42幢大廈上榜，在指定日期及時間在場人士，須於明日或後日（8日或9日）接受核酸檢測。

上榜食肆有灣仔香港君悅酒店大堂的君悅咖啡廳，以及筲箕灣東大街安利魚蛋粉麵兩大名店，其他包括將軍澳PopCorn商場大將、海港城海運大廈奇納百川、銅鑼灣邊寧頓街A.T.A.S、太古城PHI COFFEE & PANCAKE和太子城中心餃子駅，即仍集中在東區為主。

大廈方面，將軍澳以四幢居首，為日出康城領凱9座(左翼及右翼)、安寧花園2座、天晉7座星鑽海及維景灣畔9座。紅磡海濱南岸2座及昇御門2座居民也要強檢。

銅鑼灣大坑道豪宅渣甸豪庭，以及半山區豪宅譽皇居，和薄扶林寶翠園2座和翰林軒2座都上榜。

【21:33】政府今日（7日）更新確診大廈名單，昨日（6日）新增352幢確診大廈，當中東區33幢大廈繼續佔全港最多，太古城有唐宮閣、春櫻閣、智星閣及興安閣等四幢大廈上榜；另外亦新增多幢私樓，包括雲峰大廈A2座、康怡花園E座、銀湖．天峰等。

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



+ 13

【20:19】香港故宮文化博物館將於7月2日正式開幕。館方今日（7日）公布票價，管理局行政總裁馮程淑儀提到，一家四口僅需花費150元購買標準門票入場，已可觀賞約84%故宮借出文物，形容為物超所值，「依家睇場戲（全家）都唔止啊。」

西九文化區管理層指，門票定價主要涉財務承擔及免浪費參觀名額兩大考慮，又首披露博物館每年預算開支約三億元，門票收入約佔30%，即大概9,000萬元，館方須靠門票及贊助等收入維持營運，因此無法免費入場。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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【17:35】何文田邨適文樓今日傍晚被圍封強檢，政府目標是在明日（8日）上午約十時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:22】日圓匯價創20年新低，是時候去日本了！日本宣布，如期6月10日「開關」接待外國遊客入境，但須安排導遊跟團，即必須以參加旅行團的形式入境。日本共同社今日（7日）報道，旅行社會要求團友戴口罩及消毒，並購買涵蓋新冠病毒確診的旅遊保險。報道指，一旦有人受感染，將會要求導遊將患者送到醫療機構。至於餘下團友，若不是密切接觸者或受感染則可繼續行程，但就要遵守防疫規定。

▼日本觀光的防疫指引▼



【17:21】新冠疫情仍然持續，港府今日（7日）表示，元朗區、西貢區、及沙田區多個屋苑及大廈污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，會在相關地點派發共約19萬快速抗原測試包，供受影響居民、清潔工和物業管理員自行檢測，輔助識別感染者。

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【17:01】張竹君表示，由4月下旬起已無宗快測陽性呈報均會做核酸覆檢，由私人承辦商向呈報者收集樣本，之後由衞生防護中心做化驗，今日呈報估計明日可做覆檢，後日會有結果，快測呈報後已會收到隔離令，若覆檢陰性會刪除。

【16:51】張竹君表示，新增4宗懷疑BA.2.12.1個案，可能與麥當勞群組相關，積福大廈、基督教時代學校，家人懷疑個案，2個案其中一位曾之前與一位太古城高山台患者 在5月28日吃過飯，可能相關。2個案1宗找不到源頭，患者為15歲女士，住在粉嶺欣盛苑欣悅閣，在保良局馬錦明中學返學，與另一67歲家人同確診 ，家人早一些確診，與麥當勞群組無關，有機會基因分析相似，另一宗，之前住太古城高山台確診家人，應該相關。

【蘭桂坊酒吧Shuffle群組】：

-多12宗個案，全部都是顧客，累計總共91顧客、6職員染疫，46男51女，18至48歲

【16:41】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報個案有72宗；涉62間學校、共56學生及16教職員。蘇淅小學國際部P5R班有2教職員及5學生檢測陽性，全班共31人，已建議該班別停課一周。

▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



【九龍塘(方方)樂趣英文小學】：

-新增1個案，是之前個案的兄弟姐妹，累計有13個案。籃球班已與學校核實，其實有兩班，一班是6月1日，有 9學生；一班6月3日，有 8個學生，當中 4人兩日都有參加活動，總共有13個學生一老師，當中有3個個案，其他10個學生及老師要家居隔離

【13:28】優之良品發言人今向《香港01》表示，公司自新冠疫情以來因通關無期，已陸續關閉分店，直至近日最後四間分店亦已結營業，受影響員工約20多名，強調「公司唔係唔想做」，不排除日後「東山再起」。

【12:45】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，現時新增個案以學生及20至59歲工作人口為主，這兩個群組完成基本疫苗接種(即三針科興或兩針復必泰)的比率為八成，故出現重症風險不高，新增住院個案亦未有顯著上升。



但他指出，相關個案有機會透過家庭將病毒傳播給長者，目前60歲以上一針未打仍有30萬人，將是新一波疫情的重災區，建議要重點推廣60歲以上人士打針。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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搜尋賞你遊香港本地遊行程及出發日期

【11:55】旅發局新一輪「賞你遊香港」，第二批行程登場，市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選逾100個行程，再於明早（8日）10時起透過各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。

【10:30】港大最新研究發現全面戴口罩等防疫措施有助減少由包膜細菌如甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌等引起的社區發病之敗血病，市民抗生素用量亦顯著減少；亦認為如放寬預防感染控制措施，呼吸道病原體之感染更有可能隨之而反彈。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早在電台節目表示，預計冬天或出現另一波新冠疫情爆發，並會撞正流感高峰期，届時免疫力較弱人士包括小童及長者將會有更高機會感染到，故仍需全民續戴口罩。不過，若冬季的流感高峰期過後再加上疫情緩和，而所有年齡層接種率達95%以上，全民則不用再戴口罩。

【09:55】行政長官林鄭月娥今早出席行會前指，踏入6月確診個案上升至400至500宗，情況需要關注，雖目前難說是上升趨勢或第六波疫情出現，其他監察指標亦沒有上升，但由現時至本月30日前，入境限制或社交距離都會維持現狀，不收緊亦不放寬。

【09:30】確診數字反彈，昨新增543確診個案，為4月22日後新高，學校呈報個案佔204宗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早在電台節目表示，現時學校有快速機制找到確診個案，認為不用「一刀切」全校停課，形容學校對學生至關重要。他又指，現時3至11歲學童接種率不理想，並建議當局參考內地分開「兩條數」計算確診個案，即無症狀不稱為確診，有症狀才界定為確診：「等市民知道打針後只係感染，但無症狀，某程度上不叫做病。」

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月1日起強制檢測公告▼



+ 25

▼6月2日 中環酒吧LINQ爆疫▼

