疫情．直播｜今日起只公佈核酸檢測陽性個案　增489宗確診

撰文：黃偉倫 馬煒傑 黃煦緻 王潔恩 歐陽德浩 梁思行 江麗盈 陳栢麟 林穎嫺 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩
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今日起衞生防護中心只公佈核酸檢測陽性個案，本港今日（7日）新增489宗確診個案，當中包括新增直接核酸陽性個案231宗，以及過去數日成功網上登記，昨日已核實的快測個案258宗，今日輸入個案53宗，學校呈報72宗，死亡個案增3宗。

近日疫情有反彈趨勢，昨（6日）呈報543宗確診，創4月22日後新高，特首林鄭月娥今早（7日）行會前見記者稱，現時難以斷言疫情呈上升的趨勢，但可以確定6月30日前，入境限制和社交距離措施都不會改變，即既不會放寬亦不收緊。疫情持續惡化，港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率創三個月新高，繼一周前升穿1後，最新達到1.5495，代表一名患者可傳染給1.5人，而持呈持續急升趨勢。

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港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率，最新升至1.5495，即代表一名患者傳給約1.5個人，且形持續上升。（港大醫學院網頁圖片）

昨日疫情新聞總覽：

增543宗創個半月新高　拒交覆檢樣本或執法

▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼

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【16:41】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報個案有72宗；涉62間學校、共56學生及16教職員。

【九龍塘(方方)樂趣英文小學】：

-新增1個案，是之前個案的兄弟姐妹，累計有13個案。籃球班已與學校核實，其實有兩班，一班是6月1日，有 9學生；一班6月3日，有 8個學生，當中 4人兩日都有參加活動，總共有13個學生一老師，當中有3個個案，其他10個學生及老師要家居隔離

優之良品證實全線結業　逾20員工受影響　發言人：久未通關致虧蝕

【13:28】優之良品發言人今向《香港01》表示，公司自新冠疫情以來因通關無期，已陸續關閉分店，直至近日最後四間分店亦已結營業，受影響員工約20多名，強調「公司唔係唔想做」，不排除日後「東山再起」。

新增個案學生及工作人口為主　何栢良：打針率達八成重症風險不高

【12:45】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，現時新增個案以學生及20至59歲工作人口為主，這兩個群組完成基本疫苗接種(即三針科興或兩針復必泰)的比率為八成，故出現重症風險不高，新增住院個案亦未有顯著上升。

但他指出，相關個案有機會透過家庭將病毒傳播給長者，目前60歲以上一針未打仍有30萬人，將是新一波疫情的重災區，建議要重點推廣60歲以上人士打針。

▼5月30日　市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼

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賞你遊｜第二批逾100行程明早10時報名　$190遊迪士尼包園內晚餐

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【11:55】旅發局新一輪「賞你遊香港」，第二批行程登場，市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選逾100個行程，再於明早（8日）10時起透過各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。

新冠流感今冬或夾擊　專家料接種率要達95%　明夏始不用戴口罩

【10:30】港大最新研究發現全面戴口罩等防疫措施有助減少由包膜細菌如甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌等引起的社區發病之敗血病，市民抗生素用量亦顯著減少；亦認為如放寬預防感染控制措施，呼吸道病原體之感染更有可能隨之而反彈。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早在電台節目表示，預計冬天或出現另一波新冠疫情爆發，並會撞正流感高峰期，届時免疫力較弱人士包括小童及長者將會有更高機會感染到，故仍需全民續戴口罩。不過，若冬季的流感高峰期過後再加上疫情緩和，而所有年齡層接種率達95%以上，全民則不用再戴口罩。

林鄭稱難斷定疫情趨升　6.30前防疫措施不減辣：邁步復常但慢少少

【09:55】行政長官林鄭月娥今早出席行會前指，踏入6月確診個案上升至400至500宗，情況需要關注，雖目前難說是上升趨勢或第六波疫情出現，其他監察指標亦沒有上升，但由現時至本月30日前，入境限制或社交距離都會維持現狀，不收緊亦不放寬。

疫情｜劉宇隆倡兩條數計算個案　反對一刀切全校停課：學習很重要

【09:30】確診數字反彈，昨新增543確診個案，為4月22日後新高，學校呈報個案佔204宗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早在電台節目表示，現時學校有快速機制找到確診個案，認為不用「一刀切」全校停課，形容學校對學生至關重要。他又指，現時3至11歲學童接種率不理想，並建議當局參考內地分開「兩條數」計算確診個案，即無症狀不稱為確診，有症狀才界定為確診：「等市民知道打針後只係感染，但無症狀，某程度上不叫做病。」

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼

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增543宗創個半月新高　快測陽性者須核酸覆檢　拒交樣本者或執法單日204宗學校呈報染疫破紀錄　方方樂趣12小學生確診3班停課一周至少兩人2次感染　中Omicron兩分支病毒　梁子超：呼吸道難永免疫中環Café Crêpe員工確診　疑麥當勞群組病人傳染　負責人斥無通知疫苗接種中心近40職員除口罩大合照　梁子超：不理想、應以身作則疫情反彈　有意見指應做全民強檢　何栢良：能額外得到甚麼好處？

▼6月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜李寶椿聯合世界書院等41地方上榜　確診大廈多45幢三區污水呈陽性　包括東涌映灣園、藍天海岸　政府派20萬份快測包疫情反彈　有意見指應做全民強檢　何栢良：能額外得到甚麼好處？運房局：將研究改建閒置校舍作過渡屋　疫情緩和後才能改建方艙海洋公園水上樂園推年票　早鳥85折　身份證有兩號碼本月半價入場

▼6月2日　中環酒吧LINQ爆疫▼

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